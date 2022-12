Gyász

Pelé egész családja már a kórházban van, miután egyre aggasztóbb a helyzet

A családtagok összegyűltek, hogy a karácsonyt a brazil labdarúgás nagy alakjának, Pelének az ágya mellett töltsék, miközben egyre nagyobb az aggodalom az egészségi állapota miatt.



Pele továbbra is a Sao Pauló-i Albert Einstein kórházban tartózkodik, ahová november végén került be.



A 82 éves játékos vastagbélrákkal küzd, és mielőtt kórházba szállították volna, Covid-19-et kapott.



A közösségi médiában pénteken megosztott üzenetben Pelé egyik lánya, Kely Nascimento egy képet posztolt édesapja mellett a kórházi ágyán.



"Még mindig itt vagyunk, harcolunk és hittel. Még egy éjszaka együtt" - állt a kísérőüzenetben.



A futballikon másik lánya, Flavia Arantes do Nascimento is velük van, míg Pelé fia, Edinho a futballikon két unokájával érkezett, akik a hírek szerint több mint 500 kilométerről utaztak.



Pelénél 2021 szeptemberében diagnosztizáltak vastagbélrákot.



Az orvosok továbbra is visszafogottan nyilatkoztak az állapotáról, de a múlt héten azt mondták, hogy a betegség előrehaladott állapotban van, és ezzel véget vetettek minden reménynek, hogy karácsonyra kiengedik.



A háromszoros világbajnokság-győztes "a vese- és szívműködési zavarokkal kapcsolatban nagyobb gondozást igényel" - áll a kórház közleményében.



Pelé láthatóan romló állapota miatt a futballvilágból folyamatosan érkezik a drukkolás.



A brazil válogatott a katari világbajnokság mérkőzései alatt a nevét és képét ábrázoló transzparenst helyezett ki - ezt a gesztust a szurkolók a lelátón is megtették.



Pelét, akinek születési neve Edson Arantes do Nascimento, széles körben a valaha játszott legnagyobb futballisták között tartják számon.



Már tinédzserként világhírnévre tett szert, amikor Brazíliának segített megnyerni az 1958-as svédországi világbajnokságot, amelyet négy évvel később Chilében meg is védtek. Pelé 1970-ben Mexikóban megnyerte harmadik világbajnokságát.



Klubszinten Pelé a brazil óriás Santosnál számos bajnoki címet szerzett, mielőtt a New York Cosmosnál fejezte be pályafutását.



Pelé 92 mérkőzésen 77 alkalommal volt eredményes Brazília színeiben. Pályafutása teljes mérlege hivatalos feljegyzések hiányában vitatott, bár állítólag több mint 1200 gólt szerzett.