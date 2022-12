Sport

Messi újabb rangsor élén

Lionel Messi immár egyedül vezeti azt a ranglistát, amelyet a válogatottban a világ- és kontinensbajnokságokon szerzett gólok összmennyisége alapján tart nyilván a labdarúgás történetével és statisztikáival foglalkozó nemzetközi szervezet (IFFHS).



A friss vb-győztes argentin nemzeti együttes csapatkapitánya, aki a tornán hétszer volt eredményes, és akit a katari világbajnokság legjobb játékosának választottak, jelenleg 26 gólt számlál. Találatai közül 13-at vb-n, 13-at pedig Copa Americán, a dél-amerikai válogatottak első számú tornáján ért el, mely viadalokon időnként más földrészek meghívottjai is szerepelnek, többnyire Észak- és Közép-Amerikából.



A mögötte második brazil Ronaldo 25 góllal (15+10) fejezte be pályafutását, a lajstrom harmadik helyezettjeként pedig Messi honfitársa, a már szintén nem aktív Gabriel Batistuta 23 találatot (10+13) jegyez.



A legjobb tizenegyben még egy aktív futballista van a portugál Cristiano Ronaldo személyében, aki a hatodik 22 góljával, melyek közül nyolcat szerzett a világbajnokságokon. Ő Katarban egyszer talált be.



A legeredményesebbek:

1. Lionel Messi (Argentína) 26 gól (13 vb-n, 13 kontinensbajnokságon), 2005-től

2. Ronaldo (Brazília) 25 (15, 10) 1994-2011

3. Gabriel Batistuta (Argentína) 23 (10, 13) 1991-2002

4. Landon Donovan (Egyesült Államok) 23 (5, 18) 2000-2014

5. Ademir (Brazília) 22 (9, 13) 1945-1953

6. Cristiano Ronaldo (Portugália) 22 (8, 14) 2003-tól

7. Samuel Eto'o (Kamerun) 21 (3, 18) 1997-2014

8. Pelé (Brazília) 20 (12, 8) 1957-1971

9. Miroslav Klose (Németország) 19 (16, 3) 2001-2014

10. Zizinho (Brazília) 19 (2, 17) 1942-1957

11. Gerd Müller (Németország) 18 (14, 4) 1966-1974