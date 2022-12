Sport

Videó - Így ünnepelt Argentína

Karneváli hangulat alakult ki Argentínában a vb-győzelem után.

Wow the celebration in Argentina after Argentina wins The World Cup, pic.twitter.com/kDUESVobp4 — Abdi Jamal (@AbdiJamal80146) December 19, 2022

Argentina-szerte milliók ünnepelték a válogatott világbajnoki címét vasárnap.



Az emberek együtt táncoltak, énekeltek és zászlókat lengettek a Buenos Aires melletti Pinamar strandon. A franciák többszöri egyenlítése és a tizenegyes párbaj miatt valóságos érzelmi hullámvasút volt a meccs a szurkolók számára.



Cyril Fourneris a helyszínről tudósított. Szerinte a világ egyik legnagyobb labdarúgó nemzete, Argentína 36 évet várt erre a pillanatra.



A befejezés filmbe illő. Lionel Messi élete utolsó vébéjén megszerezte hazája harmadik bajnoki címét, bevéste a nevét Maradona mellé a foci Olümposzán, és sok millió argentin hőse lett.

The crowd in Buenos Aires even took control of a fire engine in celebration of the World Cup triumph for Argentina. 🚒 #ARG #FIFAWorldCup pic.twitter.com/gSVambxYq3 — Football Daily (@footballdaily) December 19, 2022

Argentina 🇦🇷 victory celebration 🎉🎊🎉🎉 full enjoy fans around the world 🌍 in Qatar FIFA world cup 2022🤩😍😍🤩😍😍😍😍😍😍😍 pic.twitter.com/HfmzvYU2wy — Suhail Siddiqui (@SuhailS21585534) December 19, 2022