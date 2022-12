Sport

Vb-2022 - Fokozzák a hétvégén a biztonsági készültséget Franciaországban

Több mint 10 ezer rendőrt és csendőrt vezényelnek Franciaországban az utcákra és közterekre a hétvégén a katari labdarúgó-világbajnokság helyosztóit követő ünneplések biztosítására: a szombati Horvátország-Marokkó bronzmérkőzés után 12 800, míg a vasárnapi Franciaország-Argentína döntő után 14 ezer rendfenntartó fog ügyelni a rendre.



A rendőrség által pénteken bejelentett biztonsági intézkedések jelentősebbek, mint a szerdai Franciaország-Marokkó elődöntő napján érvényesek, amikor is 10 ezer rendőr és csendőr volt az utcákon.



Szombaton a párizsi Champs-Elysées sugárutat nem zárják le a forgalom elöl, a másnapi döntő napján azonban kizárólag gyalogosok közlekedhetnek a két kilométer hosszú és 70 méter széles sugárúton. Gérald Darmanin belügyminiszter emlékeztetett arra, hogy az előző, 2018-as labdarúgó-világbajnokság francia győzelme után 600 ezren ünnepeltek a Champs-Elysées-n. A párizsi prefektúra tájékoztatása szerint a környéken 2750 rendőr lesz szolgálatban vasárnap este.



Országszerte több mint 250 embert vettek őrizetbe szerda este a rendőrök azután, hogy a világbajnoki címvédő labdarúgó-válogatott az elődöntőben 2-0-ra legyőzte Marokkót a katari tornán. Közülük 167-et Párizsban állítottak elő, többségüket azért, mert pirotechnikai eszközöket használtak, de negyven szélsőjobboldali szimpatizánst is letartóztattak, náluk ugyanis szúrófegyvereket találtak. Szélsőjobboldali csoportok provokáltak marokkói szurkolókat Lyonban és Nizzában is.



A belügyminiszter csütörtökön a titkosszolgálatokat a szélsőjobboldali csoportok rendkívüli megfigyelésére utasította, miután több városból is olyan jelzések érkeztek, hogy "arabverésre" szólították fel a tagjaikat. A tárca azt vizsgálja, hogy ezek a csoportok országosan összehangolják-e a provokatív tevékenységeiket. Franciaországban több mint 700 ezer marokkói él.