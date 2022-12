Sport

Nem engedik ki a kórházból Pelét

A háromszoros világbajnok Pelé egészségi állapota javult, de a Sao Pauló-i Albert Einstein kórház orvosai még mindig nem tudják megjósolni, mikor engedhetik haza - derül ki a hétfőn megosztott orvosi jelentésből.



A 82 éves brazil futballlegenda tavaly szeptember óta betegeskedik, amikor is felvette a harcot a vastagbélrákkal.



Pelé rendszeresen járt kórházban, de november végén az Albert Einsteinbe került, hogy értékeljék a kezelését.



A Folha S. Paulo című népszerű napilap arról számolt be, hogy Pelét életvégi gondozásba helyezték, ami a családja később cáfolt. Pele lányai a brazil médiának kifejtették, hogy apjuk Covidot kapott, és légúti fertőzéssel kezelték.



"A beteg klinikai állapota továbbra is javulást mutat, különösen a légúti fertőzés tekintetében" - áll a kórház friss hírében. "Továbbra is a szokásos szobában tartózkodik, eszméleténél van és stabilak az életjelei".



Pelé rossz egészségi állapota aggodalommal töltötte el a futballrajongókat és a 2022-es katari világbajnokságon szereplő brazil válogatottat.



Mielőtt Brazília pénteken drámai büntetőpárbajban kiesett a negyeddöntőben Horvátország ellen, a játékosok és a szurkolók rendszeresen tisztelegtek az általuk "Királynak" nevezett alak előtt.