Megöltek egy amerikai újságírót Katarban?

A híres amerikai futballújságíró, Grant Wahl meghalt, miközben a katari FIFA-világbajnokságról tudósított. A férfi 48 éves volt.



Wahl állítólag az Argentína-Hollandia negyeddöntő közvetítése közben esett össze. Miután a mentősök percekig újraélesztették a helyszínen, kórházba szállították.



Wahl testvére, Eric az Instagramon jelentette be a halálát, és érzelmes segélykérést intézett hozzá.



"Meleg vagyok. Én vagyok az oka, hogy szivárványos pólót viselt a világbajnokságon" - írta Eric Wahl. "A bátyám egészséges volt. Elmondta, hogy halálos fenyegetéseket kapott. Nem hiszem el, hogy a bátyám most halt meg. Hiszem, hogy megölték, és könyörgök minden segítségért".

Testvére szerint azért, mert szivárvány színű ruhát viselt

Eric Wahl utalt egy két héttel ezelőtti incidensre, amellyel Grant Wahl szembesült, amikor szivárványos pride pólóban próbált belépni a stadionba az USA-Wales mérkőzésre, és a biztonságiak megállították.



"Azt követelték, hogy vegyem le a pólót. Visszautasítottam. Ezután elvették a mobiltelefonomat, és 30 percen keresztül maguknál tartották. Többször is kértem, hogy adják vissza. Nem adták vissza" - mondta Wahl az MSNBC-nek a múlt hónap végén. "Egy térfigyelő kamera elé állítottak, amelynek a másik végén feltehetően valaki valamiféle ítéletet hozott, és mondtam nekik, hogy ez nem jó, hogy ezt csinálják. Végül jött a biztonsági parancsnok, és megengedte, hogy bemenjek, és hogy rajtam maradjon a pólóm, és onnantól kezdve ment minden. Bocsánatot kértek, a FIFA bocsánatot kért, és tudod, elgondolkodtam azon, hogy milyen lehet a katariak számára, akik a világbajnokságokon kívül itt vannak, és melegek, mert ez olyasmi volt, amivel egy olyan eseményen kellett foglalkoznom, amelyről világszerte tudósítottak."

Azonnal kitweetelte, hogy nem engedik be, ekkor vették el a telefonját

Wahl csütörtökön arról beszélt, hogy egész héten rosszul érezte magát, azt mondta, hörghurutja van.



"A testem, azt hiszem, azt mondta nekem, még az USA kiesése után is, hogy 'Haver, nem alszol eleget. Fellázadt ellenem" - mondta Wahl. "Szóval a héten hörghurutom volt, már kétszer voltam a médiaközpont orvosi rendelőjében, beleértve a mai napot is. Ma már jobban érzem magam. Gyakorlatilag mindent lemondtam ezen a csütörtökön, ami volt, és szundikáltam, és valamivel jobban vagyok. Valószínűleg a hangomon is látszik, hogy nem vagyok 100%-os állapotban".



Az amerikai labdarúgó-válogatott közleményt adott ki, amelyben azt írta, hogy "az egész amerikai labdarúgó-család összetört szívvel gyászol".



"A labdarúgás és a legmagasabb színvonalú újságírás rajongói tudták, hogy mindig számíthattunk Grantre, aki értő és szórakoztató történeteket tudott írni a játékunkról és annak főszereplőiről: csapatokról, játékosokról, edzőkről és a sok-sok személyiségről, akik a labdarúgást más sportágakhoz hasonlóvá teszik" - írta az amerikai labdarúgó-válogatott. "Grant a labdarúgást tette élete munkájává, és megdöbbentő számunkra, hogy ő és briliáns írói munkássága nem lesz többé velünk."



Feleségét, Dr. Céline Goundert hagyja hátra.