Sport

Megjelent a Kézi-könyv, amely bemutatja a magyar kézilabdázás történetét

A Magyar Kézilabda Szövetség (MKSZ) kiadásában, a Magyar Sportújságírók Szövetsége Nagy Béla-programjának támogatásával megjelent a "Kézi-könyv", a magyar kézilabdázás történetét 1926-tól bemutató exkluzív kiadvány, amely fotók, statisztikák és sztorik segítségével kalauzol végig a sportág múltján a jelenig.



"Hiánypótló mű született, amit már régóta megérdemel a kézilabdás társadalom. Jó egyben látni a sportág történetét. Ha létezne a kézilabdának időkapszulája, az érmek, a neves játékosok mezei mellett ez is helyet kapna benne" - hangsúlyozta Novák András, az MKSZ operatív igazgatója a Ballai Attila és Liszkay Gábor Levente által írt és szerkesztett könyv szerdai bemutatóján.



Ballai Attila arról beszélt, hogy 15-20 éve, amikor először kérték föl egy ilyen könyv megírására, azt mondta, ezt nem lehet megcsinálni, különösen nem egyedül.



Szerzőtársa, Liszkay Gábor a gondolatmenetet folytatva elmondta, hogy induláskor még most is kétségeik voltak, de "nagyon jó volt bíbelődni" a könyvvel. Kiemelte, hogy bár ketten vannak feltüntetve szerzőként, ez egy csapatmunka eredménye. Az alkotók meséltek a sportágban megélt személyes élményeikről és arról is, hogy a technika segítségével ma már könnyebb volt archív anyagokat felkutatniuk, mint évtizedekkel ezelőtt lett volna.



Szöllősi György, a Magyar Sportújságírók Szövetségének (MSÚSZ) elnöke méltatta a Nagy Béla programot, melynek keretében ez az alapmű is megszületett.



Az eseményen Szöllősi György és Novák András megújította a két fél közötti együttműködési szerződést, melynek értelmében az MSÚSZ a Csillag Imre Ösztöndíjprogram keretében a külföldi sporteseményeken dolgozó újságíró kollégák munkáját segíti. Az MKSZ újabb hárommillió forinttal támogatja a programot.



A keménykötésű, 580 oldalas kiadványban megtalálható a sportág legnagyobb egyéniségeinek, edzőinek és játékosainak portréja - például Mocsai Lajosé, Nagy Lászlóé, Radulovics Bojánáé, Sterbinszky Amáliáé -, a magyar kézilabdázás 30 felejthetetlen mérkőzésének krónikája, a szövetségi kapitányok listája, a strandkézilabdázás, versenyrendezések története, továbbá statisztikák és infografikák.



A könyv csütörtöktől a Magyar Kézilabda Szövetség shopjában (Budapest VIII., Könyves Kálmán krt. 76.) kapható, és megrendelhető a handballshop.hu oldalon 10 990 forintos áron.