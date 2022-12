Sport

Bejelentette visszavonulását Kárász Anna olimpiai bajnok kajakozó

Bejelentette visszavonulását Kárász Anna, az MVM Szeged Vízisport Egyesület olimpiai, világ- és Európa-bajnok kajakozója.



A tavalyi tokiói olimpián a női kajaknégyes tagjaként aranyérmes, 31 éves sportoló keddi, szegedi sajtótájékoztatóján azt mondta, bár befejezi versenyzői pályafutását, nem szakad el a sportágtól, szeretne hasznos része lenni a kajak-kenu életnek. A szegedi egyesületben akarja kamatoztatni a megszerzett tudását, és átadni azt a fiataloknak.



A sajtótájékoztatón többször is elérzékenyülő olimpiai bajnok úgy fogalmazott, hosszú folyamat végén hozta meg döntését arról, hogy nem szeretne többet rajtvonalhoz állni. Mint mondta, úgy érzi, már nincs meg benne az a tűz, ami korábban, nincs meg benne a versenyzési láz.



Kárász Anna köszönetet mondott mesterének, Kovács Lászlónak, aki "nemcsak edzője volt, hanem nagypapája is", s mindig apai szeretettel fordult hozzá, attól függetlenül, hogy éppen ő irányította-e a felkészülését.



A sportoló hangsúlyozta: hálával tartozik a klubjának. Ahogy fogalmazott, nagy segítség volt számára, hogy nem volt teljesítménykényszer, és olyan családias környezet vette körül, ami megkönnyítette a munkáját. Kiemelte, a legfontosabbat, amit a pályafutásától kapott, nem az érmek, az eredmények jelentik, hanem az emberi kapcsolatok, értékek, melyek nem múlnak el, és további útján is vele lesznek.



Kárász Anna saját maga és az egyesület nevében is köszönetet mondva úgy fogalmazott: Szegeden sportolónak lenni nagyon nagy kiváltság.



Petrovics Kálmán, a klub vezetője azt mondta, Kárász Anna megtestesíti az egyesület szlogenjét: "Bajnokokat nevelünk". A sportoló igazi bajnok, nem is elsősorban eredményei miatt, hanem azért, mert képes önmagát legyőzni, feldolgozni a kudarcot és sikert egyaránt - fogalmazott. Kárász Anna pályafutásán voltak komoly mélypontok, ezekből mindig föl tudott állni, volt akarata, hite, hogy megdolgozzon ezért - közölte a sportvezető, hangsúlyozva, azért is tekinti igazi bajnoknak a versenyzőt, mert sportolói pályafutása mellett a legnagyobb természetességgel szerzett egyetemi diplomát.



Kovács László az együtt töltött bő egy évtizedre visszaemlékezve elmondta, kölcsönösen küzdöttek, jóban, rosszban. Az edző örül annak, hogy Kárász Anna az egyesületben marad, ahol mintegy ötszáz gyerek sportol, és át tudja adni azt a tapasztalatot, amit eddigi eredményes pályafutása során gyűjtött.



Az egész magyar kajak-kenu sport nevében köszönetet mondó Hüttner Csaba, a kajak-kenu válogatott szövetségi kapitánya igazi példaképnek tekinti Kárász Annát. Szavai szerint a csupa szív sportoló kimondatlanul is egyik kedvence volt, soha nem volt egyetlen veszekedésük sem.

Kárász Anna 1991. szeptember 20-án született Dunaújvárosban. A Dunaferr Sportegyesületben Czere József és Antal Iván nevelőedzői és édesapja szerettette meg vele a kajakozást. A versenyzést 2007-től Hubik András csoportjában folytatta, majd 2010-től, amikor felvették a Szegedi Tudományegyetem gazdaságtudományi karára, pályafutását - két évet leszámítva, amikor Simon Miklóssal készült - Kovács László irányította.



Kárász Anna a tokiói olimpián a női kajaknégyes tagjaként 500 méteren az első helyen végzett. Ugyanebben a számban kétszer, 2014-ben és 2018-ban világ-, valamint négyszer - 2014-ben, 2018-ban, 2019-ben, 2021-ben - Európa-bajnok lett. Kajak kettes 200 méteren 2014-ben, 500 méteren 2018-ban szerzett világbajnoki címet.



Sportpályafutását tavaly a Magyar Érdemrend tisztikeresztjével ismerték el.