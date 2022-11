Sport

Megjelent a Sport 2022 évkönyv

A Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) kiadásában, a sportért felelős államtitkárság támogatásával, a Magyar Sportújságírók Szövetsége (MSÚSZ) Nagy Béla Programjának keretében megjelent a 2022-es esztendő sportsikereit, felejthetetlen és szomorú pillanatait felelevenítő Sport 2022 évkönyv.



A kötetet bemutató keddi sajtótájékoztatón Gyulay Zsolt, a MOB elnöke úgy fogalmazott: a könyv kiadása egy szép hagyomány, amelyet szeretnének folytatni.



"A szöuli olimpia után a győztes négyesünkről is megjelent a sportévkönyvben egy cikk, ami nagy szó volt, jó volt azt a kiadványt kézbe venni, minőséget képviselt. Ez a mai napig megvan, gratulálok mindenkinek, aki bekerült ebbe a könyvbe" - mondta.



Hozzátette: idén számos magyar siker született, így a pekingi téli ötkarikás játékok például minden idők legjobb magyar szereplését hozta, de már előre is tekintenek Párizsra, hiszen jövőre elkezdődnek a kvalifikációs versenyek.



"Készen állunk, szeretnénk sok kvótát szerezni, különleges játékokra készülünk, hiszen az olimpia visszatér Európába. Bízom benne, hogy sportolóink tovább folytatják a sikerszériát" - jelentette ki Gyulay Zsolt.



Szöllősi György, az MSÚSZ elnöke, a kötet állandó szerzője köszöntőjében méltatta a kollégák munkáját, s hangsúlyozta: bár a technológiai robbanás teljesen átalakítja az életet, így a sporthírek feldolgozását is, az évkönyv műfaján nem fog az idő, s nagyon örül annak, hogy a sportújságírók szövetsége ismét partner lehetett a sportévkönyv kiadásában.



Amler Zoltán, a könyv főszerkesztője az MTI-nek elmondta, több mint negyven szerző írásaiból állt össze az 512 oldalas mű, amelyben csaknem egymillió karakter mellett mintegy 600 fotó kapott helyet.



A keddi könyvbemutatón ott volt Nádas Bence, olimpiai negyedik, világ- és Európa-bajnok kajakos, Battai Sugár, világbajnok kardozó, Bíró Attila, a női vízilabda-válogatott szövetségi kapitánya és Magyari Alda, olimpiai bronzérmes pólós is.



A sportévkönyv története 1984-re, a Los Angeles-i olimpia évére nyúlik vissza, az akkorit azonban bezúzták. A sorozat így az 1988-as szöuli olimpia évétől lehet teljes a polcokon. A Magyar Olimpiai Bizottság saját szerkesztésben, gondozásban 2014-ben adta ki először.