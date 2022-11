Vb-2022

Felgyújtott autók, vízágyú, könnygáz - zavargás tört ki Brüsszelben a Belgium-Marokkó meccs után - videó

A szurkolók autókat rongáltak meg és gyújtogattak, a helyszínre rendelt rendőrök vízágyúkat és könnygázt vetettek be a randalírozó tömeg feloszlatására. 2022.11.28 08:09 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Zavargások törtek ki a belga fővárosban, Brüsszel központjában vasárnap délután, miután Marokkó a katari labdarúgó világbajnokságon 2-0-ra megverte a belga csapatot - számolt be a helyi sajtó.



A szurkolók autókat rongáltak meg és gyújtogattak, a helyszínre rendelt rendőrök vízágyúkat és könnygázt vetettek be a randalírozó tömeg feloszlatására. A La Libre belga napilap azt írja, közösségi oldalakon terjedő videókon látható, hogy a rendbontók marokkói zászlókkal a kezükben megtámadnak egy járművet a brüsszeli városközpontban. A lap azt is közölte, hogy egy az incidensről tudósító újságíró megsérült a petárdázás következtében.



A brüsszeli hatóságok a Twitteren keresztül a városközpont elkerülésére szólítottak fel. Phillip Close, Brüsszel főpolgármestere Twitter-üzenetében elítélte az incidenst, és közölte, hogy a rendőrség elkezdte a rendbontók letartóztatását.



A körzeti rendőrkapitányság szóvivője a belga hírügynökségnek azt nyilatkozta, hogy a rendzavarást több tucat olyan személy kezdte, "akik csak az alkalmat várták, hogy összeütközésbe kerüljenek a rendfenntartó erőkkel, és veszélyeztethessék a közbiztonságot."



A délután folyamán a rendőrség lezárta a zavargások helyszínét a forgalom elől, több villamosjáratot megszakítottak.



2017 novemberében legalább huszonkét rendőr megsebesült a marokkói futballválogatott győzelmét ünneplő szurkolók randalírozása miatt kialakult összecsapásokban Brüsszel központjában.