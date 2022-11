Siker

Kick-box Eb - Hét magyar aranyérem Antalyában

Hét arany-, kilenc ezüst- és tíz bronzéremmel zártak a magyar versenyzők az Antalyában rendezett kick-box Európa-bajnokságon.



A 2028-as Los Angeles-i olimpiai részvételre is pályázó sportág törökországi kontinenstornáján - melyen 39 ország több mint 900 versenyzője indult - Fésű Lajos duplázott, ami kis híján Szmolek Emánuelnek is összejött - közölte a Magyar Kick-box Szakszövetség.



A pointfightingban újoncnak számító Fésű rögtön Európa-bajnoki címet ünnepelhetett, emellett kick-lightban sem talált legyőzőre a 79 kilogrammosok között.



Szmolek light-contactban győzött, kick-lightban viszont a legkisebb különbséggel elvesztette utolsó mérkőzését 84 kilóban.



A nőknél a kick-lightban világbajnok Mezei Nikolett (65 kg) ugyanebben a szabályrendszerben a legjobbnak bizonyult, és első lett light-contactban a mindössze 18 éves Kovács Laura Fanni (55 kg) is.



Csapatban zenés formagyakorlatban Brebovszky Zoltán és Kotvics-Varga Máté, kreatív formagyakorlatokban pedig a Halustyik Cintia-Mónus Viktor kettős állhatott fel a dobogó legfelső fokára.



Magyarország a hatodik helyen végzett az éremtáblázaton.