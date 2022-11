Magyar-görög

Dzsudzsák: ez a meccs feltette a cseresznyét a karrieremre

Büszke a magyar labdarúgó-válogatottra Dzsudzsák Balázs, aki vasárnap este utoljára, 109. alkalommal lépett pályára az együttesben, és a görögök elleni 2-1-es sikerrel zárta le karrierjét a nemzeti csapatban. 2022.11.21 07:19 MTI

A 35 esztendős futballista a vegyes zónában viccelődve azzal kezdte, hogy természetesen örült volna annak, ha az első lövése bemegy, vagy beadását Sallai Roland értékesíti.



"Komolyra fordítva a szót, megint egy hihetetlen érzelmi löketet kaptam a válogatottól, amely az utolsó percben meg tudta nyerni a mérkőzést, köszönöm nekik, nagyon büszke vagyok rájuk" - mondta Dzsudzsák, aki társaitól egy emlékplakettet is kapott.



Az immáron egyedüli válogatottsági rekorder megjegyezte, a Himnusz végén azért elmorzsolt néhány könnycseppet, de összességében nagyon jól bírta, és ugyanabban a lelkiállapotban volt, mint amit egész héten hangoztatott.



"Magamhoz képest jól bírtam a meccset. A lecserélésemkor tudtam igazán elengedni ezt az egészet, köszönöm a közönségnek, ahogy fogadta, a transzparenst, a pálinkát is, jó erős barack volt, ahogyan azt megbeszéltük..." - mondta Dzsudzsák, aki köszönetet mondott Marco Rossi szövetségi kapitánynak, hogy előbb csatlakozhatott a válogatott kerethez, mert így jobban be tudott illeszkedni a csapatba és a helyzetet is jobban tudta kezelni.



Megjegyezte, hihetetlen volt a mai nap, mindenki nagy tisztelettel fogadta őket. Telkiben a "séfektől a takarítókig", mindenki gratulált neki: "érzem, hogy valami olyasmit vittem véghez, amit értékelnek az emberek."



Dzsudzsák Balázs kijelentette, a válogatott továbbra sem egy emberről szól:



"Hanem arról, hogy a hosszabbítás perceiben Kalmár Zsolt góljával megnyertük a mérkőzést, ezáltal lett jobb hangulata az én búcsúmnak. Döntetlen sem lett volna rossz, de ezt a fent így írták meg, hogy hosszabbításban nyerjünk. Különösen, hogy Kalmár azt mondta, nekem rúgta. Ezt mondtam a fiúknak is, lássák a szurkolók, hogy az utolsó percig küzdünk, ez győzelmet hoz, az még több szeretetet, még több drukkert eredményez. Ezzel a győzelemmel feltettük a cseresznyét a karrieremre, ez a stadion pedig nagyon fog hiányozni."



A csapatkapitányi utódjáról, Szoboszlai Dominikről úgy vélekedett, ez egy komoly lépés a karrierjében, hogy kiteljesedjen, mert ez a karszalag jó hatással van rá eddig. Úgy vélte, az RB Leipzig futballistája fiatal kora ellenére készen áll a feladatra.



A győztes gólt szerző Kalmár Zsolt arról beszélt, nagyszerű érzés, hogy győzelemmel tudták búcsúztatni Dzsudzsák Balázst, aki mögött egy fantasztikus karrier van, a találatot egyébként neki is ajánlotta.



"Nagyon sokat dolgoztam azért, hogy újra ebben a közegben, ebben a stadionban futballozzak. Nagy kő esett le a szívemről, hiszen hosszú utat tettem meg" - mondta Kalmár, aki sérülés miatt 16 hónapig nem lépett pályára.



Hozzátette, szerencsésen is alakult, hogy éppen Szoboszlai Dominik helyére állt be, hiszen így ő lőhette el a labdát.



A magyar válogatott legközelebb márciusban lép pályára, akkor kezdi meg a 2024-es Európa-bajnokság selejtezősorozatát.