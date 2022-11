Magyar-görög

Rossi: nagyon örülök, hogy Dzsudzsák így tudott búcsúzni

Marco Rossi szövetségi kapitány elsősorban annak örült, hogy Dzsudzsák Balázs győztes mérkőzésen tudott elbúcsúzni a magyar labdarúgó-válogatottól, amely vasárnap 2-1-re múlta felül Görögországot.



"Amikor majd visszagondol majd a 109. válogatottságára, győztes meccsre emlékezhet. Ezt a találkozót nem ajándékba kapta. Amit a pályafutása során a magyar válogatottért letett az asztalra, azért kiérdemelte a tiszteletet tőlem. Senki nem gyakorolt rám nyomást, hogy behívjam" - mondta az olasz szakvezető, aki megjegyezte Dzsudzsák mai napig kulcsember a Debrecenben.



A mérkőzésről szólva azt emelte ki, hogy a nyugalom és a higgadtság hiányzott a labdabirtoklás pillanataiban, játékosai ritkán játszottak vertikális irányba, de taktikai szempontból az jól sikerült, hogy a csapat középpontját feljebb tudták tartani.



"A görögök egyenlítésnél csalódott voltam, mert el lehetett volna kerülni a 11-est. Szerencsére a cserével belenyúltam a tutiba. Szerettem volna lehetőséget adni Kalmárnak, aki amúgy nagyszerűen rúgja a szabadrúgásokat a DAC-ban is" - fogalmazott Rossi, egyúttal elismerte, volt szerencséje a nemzeti együttesnek, hogy ezt az összecsapást meg tudta nyerni a hosszabbításban.



A 2022-es esztendő értékelve a csúcspontnak az angolok felett Wolverhamptonban aratott 4-0-s diadalt említette, mert szerinte az a meccs a nemzeti együttes történetében is az egyik legfényesebb győzelem, amellyel sikerült történelmet írni.



A márciusban rajtoló Európa-bajnoki selejtezőre tekintve azt emelte ki, hogy a magyar válogatott idei eredményeivel olyan rangot vívott ki magának az európai futballban, hogy az ellenfelek 110 százalékot igyekeznek nyújtani, éppen ezért a kvalifikáció nyitányán kifejezetten nehéznek ígérkezik Bulgária legyőzése még hazai pályán is.



"Dzsudzsák Balázs fantasztikus csúcsot állított fel. Remélem, a szurkolók örülnek a győzelemnek ezen a búcsúmérkőzésen, de remélem, a találkozó színvonalával is elégedettek, mert azért alaposan megizzasztottuk a magyarokat" - fogalmazott Gustavo Poyet, a görögök szakvezetője, aki szerint túl sok labdát adtak el, a támadó harmadban pedig jobb volt a magyar csapat, ennek ellenére a döntetlent igazságosabbnak tartotta volna.



Az uruguayi szakember a vasárnap kezdődött világbajnokság végső győztesére vonatkozó kérdésre úgy felelt, szíve Uruguayt mondja, de az esze Brazíliát, Argentínát, vagy a címvédő Franciaországot.



A magyar válogatott legközelebb márciusban lép pályára, akkor kezdi meg a 2024-es Európa-bajnokság selejtezősorozatát.