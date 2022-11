Sport

Bizonytalan helyzetük miatt döntöttek az országváltás mellett a Liu fivérek

2022.11.17 14:29 MTI

Elmondása szerint "egyre bizonytalanabbá vált" helyzete miatt döntött az országváltás mellett az olimpiai bajnok rövidpályás gyorskorcsolyázó testvérpár, Liu Shaolin Sándor és Liu Shaoang.



A két sportoló a Nemzeti Sport csütörtöki számában megjelent interjúban beszélt az ügyről, távozásuk fő okaként az edzői stáb változását jelölték meg.



"Amikor megtudtuk, hogy a Magyar Országos Korcsolyázószövetség nem tartja együtt az edzői stábot, aggódni kezdtünk. Egyre bizonytalanabbá vált a helyzetünk, és ennek nem örültünk" - mondta Liu Shaolin Sándor.



Liu Shaoang hozzátette, miután kiderült, nem marad változatlan a stáb, többször leültek tárgyalni a szövetséggel annak érdekében, hogy megtartsák edzőjüket, Csang Csing Linát, ám idővel egyre biztosabbá vált számukra, hogy nem oldódik meg a probléma.



Liu Shaolin Sándor megjegyezte, a szövetségnek a mai napig sincs kidolgozott szakmai terve erre az olimpiai ciklusra - nincs szakmai alapon nyugvó hosszú távú edzésterve és versenynaptára -, valamint fájlalják, hogy Dzse Szu Csunnal csak rövid távú szerződést kötött a szervezet, olyat, amely nem tart a következő olimpiáig.



"Megingott a bizalmunk a szövetségben, bizonytalanná vált a jövőnk, okkal vetődött fel bennünk, miként tudjuk így hozni az újabb sikereket, hogyan tervezzünk így Milánóig" - mondta.



A testvérpárnak az országváltáshoz ki kell fizetni a szövetséggel kötött szerződés értelmében a szervezet felé fennálló tartozását, Liu Shaoin Sándor elmondta, még nem tudják, hol folytatják pályafutásukat, vagyis nincs olyan ország, amelyik rendezné ezeket a költségeket. Ugyanakkor a bizonytalanság miatt úgy döntöttek öccsével, hogy ha a magyar szövetség ragaszkodik a költségek megfizetéséhez, akkor ők maguk állják.



"Még akkor is, ha nem értünk egyet vele, s ha a rövid pályás gyorskorcsolyázás nemzetközi történetében sincs példa hasonlóra" - tette hozzá.



Liu Shaolin Sándor kijelentette, továbbra is a világ legjobbjai akarnak lenni, ám a kialakult helyzetben úgy érezték, céljaik eléréséhez itthon már nincsenek biztosítva a feltételek. - "Mi mindig a legjobbat akarjuk kihozni magunkból, és úgy láttuk, erre csak akkor van lehetőségünk a jövőben, ha országot váltunk."



Az egyaránt olimpiai, világ- es Európa-bajnok gyorskorcsolyázók augusztusban jelentették be, hogy - követve a magyar válogatottól távozó kínai edzőjüket, Csang Csing Linát - Kínában készülnek az idényre. Az országváltási kérelmükről múlt kedden adott először tájékoztatást az MOKSZ.



A 26 éves Liu Shaolin Sándor a 2018-as, phjongcshangi olimpián a váltóval nyert ötkarikás aranya mellett vb-ken kétszer, Eb-ken pedig hatszor diadalmaskodott. Két évvel fiatalabb öccse, a szintén budapesti születésű Liu Shaoang olimpián két-két arany- és bronzérmet nyert, emellett hatszoros világ- és négyszeres Európa-bajnok.