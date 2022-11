Sport

Ronaldo szerint elárulták a Manchester Unitednél

Cristiano Ronaldo úgy érzi, hogy "elárulták" őt a Manchester Unitednél - a 37 éves sztárlabdarúgó ezt egy televíziós interjúban jelentette ki.



Az embereknek tudniuk kell az igazságot - mondta a portugál Európa-bajnok futballista, a klub korábbi meghatározó játékosa, aki a mostani idényben mindössze tíz meccsen lépett pályára.



"Igen, úgy érzem elárultak, és az az érzésem, hogy néhány ember nem akarja, hogy itt legyek. Nemcsak ebben az évben van így, hanem már az előző évben is ez volt" - fogalmazott az ötszörös aranylabdás támadó.



Ronaldo kritizálta Erik ten Haag vezetőedzőt is, akiről úgy nyilatkozott, hogy nem tiszteli, mivel a holland szakember sem tiszteli őt.



A 90 perces beszélgetésben ugyanakkor Ronaldo hangsúlyozta, hogy szereti a Manchester Unitedet, és szerinte a szurkolók az ő oldalán állnak.



Kiemelte, mióta a sikeredző Alex Ferguson elhagyta a csapatot, semmilyen fejlődést nem tapasztalt, a klub nem ott tart, ahol kellene.



"Ezt tudja Ferguson is, mindenki tudja" - tette hozzá.



"Az emberek, akik ezt nem látják, mert nem is szeretnék látni, hogy ez így van, vakok" - fogalmazott Ronaldo, akiről számos cikk jelent meg a nyáron, azt állítva, hogy távozik az MU-tól.