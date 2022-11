Sport

Callum Styles álma a Premier League, de érdekli a Ferencváros is

A Premier League az álma a magyar labdarúgó-válogatott játékosának, Callum Stylesnak, ugyanakkor foglalkoztatja az a gondolat is, hogy az Európa-ligában remeklő Ferencvárosban futballozzon. 2022.11.02 23:30 MTI

A 22 éves középpályás az M1 aktuális csatorna megkeresésére elmondta: a középpálya közepén érzi magát a legjobban, ugyanakkor a válogatottban a szélen is tud játszani. Styles szeptember elején került kölcsönbe az angol másodosztályban szereplő Millwallba a harmadvonalba kiesett Barnsley-ból, másfél hete pedig az első gólját is megszerezte.



A nyári átigazolási szezonra visszatekintve elmondta: maradni akart Angliában és rendszeres játéklehetőséget kapni a fejlődése érdekében. Mint mondta, jól érzi magát a Millwallnál, amely 17 mérkőzés alatt szerzett 26 pontjával kilencedik a 24 együttest felvonultató Championshipben, mindössze két ponttal lemaradva az ötödiktől. Az első két helyezett közvetlenül feljut a Premier League-be, a 3-6. helyen záró csapatok pedig rájátszásban harcolnak meg az élvonalbeli tagságot jelentő további egy pozícióért. Styles szeretné elérni a playoffot és a feljutásért harcolni.



"Az álmom az, hogy a Premier League-ben játszhassak, hiszen klubszinten a legjobb öt bajnokságban lehet a legmagasabb szinten futballozni" - hangsúlyozta.



Előre tekintve úgy fogalmazott: jövő nyáron a körülményektől függően meglátja, eligazol-e Anglián kívülre, akár a Ferencvároshoz, amelyet "nagy csapatnak" tart. Kiemelte a zöld-fehérek remek Európa-liga szereplését, mint mondta, további fejlődési lehetőség lenne számára, ha az El-ben vagy akár a Bajnokok Ligájában szerepelhetne. Elárulta azt is, hogy ezen a nyáron ajánlatot nem tett érte a zöld-fehér klub, ám folytatott egyeztetéseket az ügynökével. Akkor szkeptikusan állt a lehetőséghez, nem kapott visszautasíthatatlan ajánlatot, bár mint leszögezte, azt sosem mondta, hogy ne akarna az FTC-hez igazolni.



"Mostanra viszont egyre izgatottabb vagyok attól a kilátástól, hogy a Ferencvárosban játszhassak, egyre többet jut eszembe ennek a lehetősége" - szögezte le, hozzáfűzve: a Ferencváros a legnagyobb klub Magyarországon, így egyedül oda szerződne, ha elhagyná Angliát és Magyarországra jönne.



Styles márciusban Szerbia ellen mutatkozott be a magyar nemzeti csapatban és eddig nyolcszor lépett pályára. Felidézte: szürreális volt számára a júniusi 4-0-s győzelem az angolok felett Wolverhamptonban. Visszaemlékezett arra is, hogy közel voltak a négyes döntőbe kerüléshez a Nemzetek Ligájában, egyúttal reményét fejezte ki, hogy sikerrel veszik az Európa-bajnoki selejtezősorozatot, csalódottak lennének, ha nem sikerülne kijutniuk a kontinensviadalra a szerb, a montenegrói, a bolgár és a litván együttes alkotta csoportból.



Kitért arra is, hogy már most a nemzeti csapat igazi tagjának érzi magát, és szeretne megtanulni magyarul.