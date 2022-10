Motorsport

SuperEnduro GP - Februárban ismét vb-futam lesz Budapesten

Február 4-én újra SuperEnduro GP motoros világbajnoki futamot rendeznek a Papp László Budapest Sportarénában, ezúttal a csúcskategóriát jelentő prestige géposztályban magyar résztvevővel, Zsigovits Norberttel a mezőnyben.



A rendező TRP Hungary MTI-hez eljuttatott közleménye szerint "az elmúlt évek sikeres együttműködése után megállapodás született a Race4U Promotion és a TRP Hungary cégcsoport között arról, hogy a motorkerékpáros SuperEnduro-világbajnokság budapesti fordulóját, a GP of Hungary-t a továbbiakban a TRP Events rendezi meg."



A tájékoztatás kitér rá, hogy a rendezvény az elmúlt években is nagyon népszerű volt a sportágért rajongók körében, ráadásul magyaroknak is lehetett szurkolni: Zsigovits a juniorok között indult, Liszka Roland és Szőke Márk pedig az Európa-kupa küzdelmeiben volt érdekelt. A HUMDA Academy támogatásával versenyző Zsigovits februárban már a legnagyobbak között méreti meg magát, a prestige géposztályban rendszeres résztvevője a budapesti viadalnak Cody Webb, Colton Haaker, Jonny Walker, Billy Bolt, valamint a hatszoros világbajnok Taddy Blazusiak.



A SuperEnduro a motorversenyzés egyik látványos formája, gyakorlatilag az enduro, a motokrossz és a triál ötvözete. Az edzéseken az idő ellen küzdenek a motorosok, a futamokon viszont már egymással csapnak össze a különböző szekciókra osztott, akadályokkal, ugratókkal, ügyességi elemekkel nehezített pályán.



A februári budapesti vb-futamra már kaphatók a jegyek, melyeket az EnduroGP.hu weboldalon, valamint az Eventim hálózatában lehet megvásárolni. Az eseményen a kerekesszékkel érkező vendégek ingyenesen vehetnek részt, 12 éves kor alatt pedig féláron válthatók meg a belépők. November 30-ig kedvezményes áron kínálják a jegyeket, utána február 3-ig elővételes árak lesznek érvényben, de majd a helyszínen is lehet belépőt váltani a verseny napján.