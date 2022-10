Európa-liga

Csercseszov: mindenben javulni kell a visszavágóra

Sztanyiszlav Csercseszov vezetőedző szerint a Ferencváros labdarúgócsapatának minden játékelemben javulnia kell ahhoz, hogy jövő csütörtökön jobb eredményt érjen el a Crvena zvezda ellen az Európa-liga negyedik fordulójában.



"Ilyen a futball, benne van a vereség. A hazaiak góljáig jól ment a játék, de a 11-es megtörte a lendületünket, így jogosan kaptunk ki. Normál esetben ennek nem szabadna előfordulnia" - mondta a 4-1-es belgrádi vereséget követően az orosz vezetőedző, aki később még erősebb kritikával élt játékosai felé, ugyanis szerinte a szurkolók ezúttal jobbak voltak, mint a csapat.



Csercseszov az MTI érdeklődésére egyetlen dolgot sem tudott kiemelni, amivel elégedett lett volna, illetve szerinte minden egyes játékelemben javulnia kell az együttesének ahhoz, hogy egy hét múlva jobb eredményt érjen el.



"A Crvena zvezda játékában nem volt meglepetés, támadásban jobbak, mint védekezésben. Túl sok helyet hagytunk nekik, ezen a szinten ezt nem szabad megengedni, az ellenfelünk ezt ki is használta. A mai meccsben az volt az egyetlen meglepő, hogy 1-0 után leálltunk a játékunkkal. Minden meccsben benne van, hogy kapunk gólt, ennek nem szabadna ilyen hatással lennie a csapatjátékra" - fogalmazott Csercseszov.



"Nagyon elégedett vagyok a játékkal és az eredménnyel is. Az első perctől erőteljesen futballoztunk, ami meghozta a várt sikert. Remélhetőleg ez a győzelem lendületet ad a csapatnak a folytatásra" - értékelt Milos Milojevic, a Crvena zvezda trénere. - "A mostani győzelem után van remény továbbjutni ebből a csoportból, de a földön kell maradnunk. Egy hét múlva az lesz a fontos, hogy újabb sikerrel a saját kezünkben tartsuk a sorsunkat."



A jövő csütörtöki negyedik fordulóban ismét összecsap egymással a Ferencváros és a Crvena zvezda, de akkor a mostani vereség ellenére is éllovas zöld-fehérek otthonában, a Groupama Arénában lesz a meccs.