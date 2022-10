Labdarúgás

Európa-liga - A Ferencváros simán kikapott a Crvena zvezdától

A Ferencváros 4-1-re kikapott a Crvena zvezda vendégeként a labdarúgó Európa-liga csoportkörének harmadik, csütörtöki fordulójában.



A szerb bajnok Henry Wingo kezezéséért megítélt 11-esből szerzett vezetést a gaboni Guelor Kanga révén, majd Botka Endre hibáját kihasználva Stefan Mitrovic növelte a hazaiak előnyét a 35. percben. A második félidő a magyar származású Aleksandar Katai góljával indult, majd Kanga második találatával folytatódott, így hatvan perc után eldőlt a találkozó. A vendégek becsületgólját a norvég Kristoffer Zachariassen szerezte.



A csoportot a Monacóval szembeni jobb egymás elleni eredménynek köszönhetően továbbra is vezeti a hatpontos Ferencváros.



A jövő csütörtöki negyedik fordulóban megismétlődik ez a párharc, de akkor a zöld-fehérek otthonában, a Groupama Arénában lesz a meccs.



Európa-liga, H csoport, 3. forduló:

Crvena zvezda (szerb)-Ferencváros 4-1 (2-0)

Belgrád, Rajko Mitic Stadion, 40 000 néző, v.: Lawrence Visser (belga)

gólszerzők: Kanga (27., 60., előbbit 11-esből), Mitrovic (35.), Katai (50.), illetve Zachariassen (71.)

sárga lap: Dragovic (21.), Sanogo (55.), Rodic (76.), illetve S. Mmaee (73.), Knoester (79.), Vécsei (87.)



Crvena zvezda:

Borjan - Gobeljic, Erakovic, Dragovic (Nikolic, 72.), Rodic - Mitrovic (Pankov, 62.), Sanogo (Srnic, 62.), Kanga (Mustapha, 80.), Ivanic - Katai (Motika, 72.), Pesic



Ferencváros:

Dibusz - Wingo, Knoester, S. Mmaee, Botka (Pászka, 77.) - Laidouni (Gojak, 66.), Besic (Vécsei, 57.) - Traore, Zachariassen, Nguen (Marquinhos, 66.) - Boli (R. Mmaee, 57.)



I. félidő:



26-27. perc: Gobeljic iramodott meg a jobb oldalon, beadását követően Ivanic az ötös vonaláról Wingo kezére fejelte a labdát. A játékvezető videobíró segítségével szöglet helyett 11-est ítélt. A büntetőből Kanga a jobb felső sarokba lőtt (1-0).



35. perc: Pesic balról az alapvonaltól beadta a labdát, amelyet Mitrovic szépen vett át, a rosszul helyezkedő Botkát becsapta és 10 méterről kilőtte a bal alsó sarkot (2-0).



II. félidő:



50. perc: Katai vezette középen a labdát, majd 16 méterről a jobb alsó sarokba lőtt (3-0).



60. perc: Kanga a 16-os bal sarkának magasságából, közel 30 méterről hajszálpontosan a hosszú felső sarokba bombázott (4-0).



71. perc: Wingo jobbról adott középre, a jó ütemben érkező Zachariassen pedig az ötös jobb sarkáról lőtt gólt a szerb kapus lábai között (4-1).

Már a játékosok kivonulásakor egészen kiváló hangulat uralkodott a Crvena zvezda legendájáról, Rajko Miticről elnevezett stadionban, ugyanis mindkét szurkolótábor élőképpel fogadta a kedvenceit. A vendégszektort teljesen megtöltő ferencvárosiak a lelátó tetejétől az aljáig piros-fehér-zöld-fehér-fekete zászlókat lengettek.



A belgrádi együttes ígéretének megfelelően az első perctől támadólag próbált fellépni, de a ferencvárosi védelmet nem tudta átjátszani, sőt, az első komolyabb lehetőség a zöld-fehérek előtt adódott, de Laidouni kísérlete célt tévesztett. Noha a magyar bajnok kifejezetten bátran futballozott, az első hazai próbálkozásra sem kellett sokat várni, azonban Dibusz könnyedén védett. A kezdeti lendület után hamar teljesen kiegyenlítetté vált a játék, a szerb bajnok egyáltalán nem tudott fölényt kiharcolni, sőt, a Ferencváros gyors ellenakciói veszélyesebbek voltak még úgy is, hogy a befejezések nem sikerültek. Hosszú idő után az első veszélyes hazai támadás 11-est eredményezett, melyet Kanga értékesített. Az FTC hátrányban is bátran vállalkozott támadásépítésre, de a góltól felbátorodó és a vezetéstől fellelkesült belgrádiak jobban összpontosítottak a kapu előtt, így Botka hibáját kihasználva megduplázták az előnyüket. A szünet előtti percekben a magyar csapat akarata érvényesült, de a szépítés nem jött össze.



A folytatásra nagyobb sebességi fokozatban kapcsolt az FTC, de lendületét hamar megtörte, hogy az első kontrából Katai betalált, így tulajdonképpen el is döntötte a három pont sorsát. A zöld-fehéreken a kettős csere sem segített, mert támadásai erőtlenek maradtak, a biztos előnye birtokában visszaálló Crvena zvezda pedig továbbra magabiztosan játszott, Kanga gyönyörű góljával pedig egyóra játék után már 4-0-ra vezetett. A tetemes hátrány ellenére a vendégszurkolók végig nagy lelkesedéssel bíztatták a magyar bajnokot, amely küzdött is becsülettel az utolsó félórában, ennek eredményeként megszerezte a becsületgólját, de izgalom így sem maradt a találkozóban. A hajrára Dibusz néhány védéssel járult hozzá, hogy csapata elkerülje a nagyobb vereséget, igaz a Ferencváros is szerezhetett volna gólt, Ryan Mmaee azonban a keresztlécet találta el.