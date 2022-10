Sport

Az amerikai sakksztár valószínűleg több mint 100-szor csalt - nyomozás

A Chess.com által közzétett 72 oldalas jelentés azt állítja, hogy Hans Niemann amerikai nagymester több tucatnyi partiban csalt, jóval többet, mint amennyiről korábban beszámoltak.



Niemann két héttel ezelőtt a médiavihar középpontjában állt, amikor a világelső norvég Magnus Carlsen egyetlen lépés után feladta az amerikai tinédzser elleni online meccset.



Carlsen később a közösségi médián keresztül nyilatkozatot adott ki, amelyben megjegyezte, hogy gyanús neki Niemann legutóbbi játéka, miközben állítólag szinte lehetetlenül felfokozott képességekkel rendelkezik a sakktáblán, és utalt arra, hogy szerinte Niemann kifinomult csalási kampányt folytat.



Niemann elismerte, hogy néhány évvel ezelőtt két alkalommal is csalt, de a Chess.com jelentése szerint "valószínűleg több mint 100 online partiban kapott illegális segítséget" - még 2020-ban, és köztük olyanokban is, amelyekben pénzdíj volt a tét.



"Az online játékán kívül Hans a klasszikus [tábla feletti] sakkban a modern történelem leggyorsabban felemelkedő topjátékosa" - áll a jelentésben, amelyet a Wall Street Journal osztott meg.



"Ha pusztán a minősítést nézzük, Hansot a legjobb fiatal játékosok e csoportjába kell sorolni. Bár nem vonjuk kétségbe, hogy Hans tehetséges játékos, megjegyezzük, hogy eredményei statisztikailag rendkívüliek".



A vizsgálatot olyan technológia segítségével végezték, amely összehasonlítja egy játékos lépéseit a sakkmotorok által ajánlott lépésekkel, és összehasonlítja a játékos korábbi, hasonló helyzetekben tett lépéseit az adott partiban játszott lépésekkel. Emellett képes mérni a játékos webböngészőjének aktivitását is az online játékok során.



Azt is megjegyezték, hogy "tucatnyi" nagymestert értek már csaláson a Chess.com-on való játék közben, köztük a világ jelenlegi 100 legjobb játékosát is, de hozzátették, hogy mindegyikük beismerte a vádakat, amikor a vádak eléjük kerültek.



Úgy tűnik, hogy a jelentés megállapításai visszhangozzák Carlsen Niemann ellen nemrégiben felhozott vádjait.



"Amikor Niemannt az utolsó pillanatban meghívták a 2022-es Sinquefield Kupára, erősen fontolgattam, hogy még az esemény előtt visszalépek" - írta Carlsen a nemrég kiadott nyilatkozatában.



"Végül úgy döntöttem, hogy játszom. Úgy vélem, hogy Niemann többet - és az utóbbi időben többet - csalt, mint amennyit nyilvánosan beismert.



"A tábla feletti fejlődése szokatlan volt, és a Sinquefield-kupán játszott meccsünk során végig az volt a benyomásom, hogy a kritikus pozíciókban nem volt feszült, sőt, nem is koncentrált teljesen a játékra, miközben feketeként olyan módon játszott le engem, amire szerintem csak néhány játékos képes. Ez a meccs hozzájárult ahhoz, hogy megváltozzon a szemléletem."

My statement regarding the last few weeks. pic.twitter.com/KY34DbcjLo — Magnus Carlsen (@MagnusCarlsen) September 26, 2022

Niemann azonban szigorúan visszautasított minden ilyen vádat.



"A Chess.com-on véletlenszerű játszmákban csaltam" - mondta Niemann. "Szembesítettek. Bevallottam. És ez életem legnagyobb hibája. És teljesen szégyellem magam. Elmondom a világnak, mert nem akarok félreértéseket és nem akarok pletykákat. Soha nem csaltam tábla feletti játékban. És 12 éves koromat leszámítva soha nem csaltam még nyereményjátékos versenyen sem."



A FIDE, a világ sakkozását irányító testület a múlt héten bejelentette, hogy saját vizsgálatot fog folytatni a Niemann ellen felhozott vádakkal kapcsolatban.



"A vizsgálat középpontjában két dolog állna: a világbajnok Niemann állítólagos csalásról szóló állításainak ellenőrzése, valamint Niemann önvallomása az online csalással kapcsolatban" - közölte a FIDE.



"A testület biztosítani fogja a tisztességes döntést, mindkét fél jogainak védelmét a vizsgálat során".