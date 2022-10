Sport

Menczer Tamás: Magyarország egy olyan ország, amelynek ismét van futballja

Magyarország egy olyan ország, amelynek ismét van futballja - hangsúlyozta Menczer Tamás, a Külgazdasági és Külügyminisztérium kétoldalú kapcsolatokért felelős államtitkára a European Teqball Tour budapesti állomásának vasárnapi ünnepélyes megnyitó ünnepségén.



"Sikeres a nemzeti csapatunk, láthatjuk a teltházas stadionokat és az ünneplő embereket, a fiatalok pedig ma már nemcsak Ronaldinhók vagy Ronaldók akarnak lenni, hanem a magyar játékosok is példaképek, Szalai Ádám, Szalai Attila, Nagy Ádám, Schäfer András és a többiek" - mondta Menczer Tamás.



Az államtitkár megjegyezte, a magyaroknak különleges a kötődésük a labdarúgáshoz, hiszen "valaha a világ legjobbjai között voltunk, és joggal érezzük azt, hogy ott van a helyünk elöl". Hozzátette, hogy harminc évig a "pokolban volt" a magyar futball, felnőtt egy generáció, amely szinte csak vereségekkel találkozott, és évtizedeken keresztül azt élte át, hogy a világ leggyengébb csapatai ellen is félnie kellett.



"Ezek után azt átélni, hogy kijutottunk Európa-bajnokságokra és a világ legjobb csapatai ellen értünk el kiváló eredményeket, vagy ahogyan a közelmúltban győzni tudtunk, ez egészen elképesztő" - mondta Menczer Tamás, hozzátéve, a magyar szurkolók a legjobbak, akik 12. emberként segítik a csapatot.



A teqballról szólva Menczer Tamás megjegyezte, feltalálásával a magyarok újra megmutatták, amire senki más nem volt képes a világon. Hozzáfűzte, ez egy fantasztikus játék, amely ma már nemcsak egy kísérő rendezvény, a cél pedig, hogy bekerüljön az olimpia programjába.



Az esemény sztárvendége a sportág nagykövete, a brazilok korábbi világklasszis futballistája, Ronaldinho, aki továbbra is szupersztárnak számít, a hátsó bejáratnál óriási rajongótábor várta és csak testőrsége segítségévek tudott bejutni az épületbe a fényképre vagy aláírásra vadászó szurkolók között. A megnyitó ünnepségen rendkívül barátságosan minden neki integető kisgyereknek visszaintegetett, majd ő is sok sikert kívánt a délutáni döntők résztvevőinek.