Sport

Ronaldinho szinte hazajár Magyarországra

A 97-szeres válogatott labdarúgó, korábbi aranylabdás világbajnok kijelentése a European Teqball Tour budapesti állomásának pénteki sajtótájékoztatóján hangzott el. A tornára, amely egyben a jövő évi, lengyelországi Európa Játékok első kvalifikációs versenye is, 29 ország 150 versenyzője jelezte részvételét.



A négynapos budapesti esemény sztárvendégeként - a szervezők közleménye szerint - Ronaldinho büszkén mesélt a sportághoz és Magyarországhoz fűződő viszonyáról.



"Ennyi év után már úgy érzem, szinte hazajárok Magyarországra, egy nagy család tagja lehetek a testvéreimmel együtt, akik gyakorlatilag mindig elkísérnek. Hatalmas öröm látni, ahogy a teqball évről évre, tornáról tornára fejlődik, ráadásul a sportág szülőhazájában részt venni egy ilyen nívós tornán, mindig különleges élmény" - jelentette ki.



Hozzáfűzte, hogy szeretete a labdarúgás iránt azután sem csökkent, hogy abbahagyta az élsportot.



"Büszke vagyok rá, hogy előbb hazámban, Brazíliában, majd az egész világon részese lehetek, lehettem a sportág elterjesztésének, jó érzés ennyire komoly szerepet játszani a fejlődésben. Ráadásul a nemzetközi szövetség kifejezetten nyitott a javaslataimra, gördülékeny a kapcsolat. Nagyon sokan azt várjuk, hogy a kemény munkánknak köszönhetően a 2028-as olimpián már a teqball is a program része lesz" - mondta.



Ronaldinho a vasárnapi program részeként a Riz Levente Sport- és Rendezvényközpontban, a gálamérkőzésen asztalhoz áll, illetve találkozik a rajongóival is.



Borsányi Gábor, a nemzetközi szövetség (FITEQ) elnöke, a teqball társalapítója is kiemelte, mennyivel előrébb jutott a sportág rövid történelme során.



"A játék minősége szemmel láthatóan sokat változott, jóval látványosabbá vált, mint a kezdetekben. Óriási öröm számunkra, hogy a magyar állam támogatásának köszönhetően ismét Budapesten rendezhetünk meg egy ilyen rangos tornát, a sportág pedig hazánkban is kifejezetten nagy népszerűségnek örvend" - mondta, hozzátéve: abból a szempontból különleges a mostani rendezvény, hogy Budapesten minden kategóriában versenyezhetnek a sportolók, a női és férfi egyéni és páros küzdelmei mellett vegyespárosban is összemérhetik tudásukat az indulók.



Kiemelte: a nemzetközi szövetség már 147 nemzeti szövetséget tudhat a sorai között, de a további terjeszkedés a cél.



"Reméljük, hogy a tagság bővülésének és a sportág fejlettségének eredményeként, 2028-ban akár már az olimpiai programban is szerepelhet a teqball, ezáltal még magasabb szintre juttatva ezt a százszázalékban magyar sportinnovációt."