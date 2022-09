Sport

Vizes vb 2023 - Kivették a programból a nyíltvízi úszók 25 kilométeres versenyét

Törölték a jövő évi fukuokai vizes világbajnokság programjából a nyíltvízi úszók 25 kilométeres versenyszámát.



A Magyar Úszó Szövetség (MÚSZ) hétfői közleményéből kiderül, hogy a vizes sportokat tömörítő nemzetközi szervezet, a FINA a kevés indulóval és a lebonyolítás költségeivel indokolta döntését.



A MÚSZ ugyanakkor emlékeztet rá, hogy az idei budapesti világbajnokságon 26 férfi és 15 női úszó vágott neki a Lupa-tavon a távnak, miközben a leghosszabb medencés számban, 1500 méter gyorson 23 férfi és 26 női versenyző nevezett.



"Ez egy rendkívül rossz döntés, főleg, ha arra hivatkoznak, hogy kevés az induló, hiszen női 400 vegyesen is alig úsztak - az idei vb-n konkrétan 19 induló volt. Akkor ugyanezen gondolatmenettel a 400 női vegyest is megszüntetik?" - idézte a MÚSZ Facebook-oldala Gálicz Pétert, aki hazai közönség előtt bronzérmet nyert a világbajnokságon 25 kilométeren.



Olasz Anna, aki 2015-ben Kazanyban nyert ezüstérmet ezen a távon, szintén nem üdvözölte a döntést: "Szomorú látni, hogy egy ilyen rohamosan fejlődő sportágban, mint a nyíltvízi úszás, ennyire szakmaiatlan döntéseket hoznak a FINA vezetői. Ahelyett, hogy arra koncentrálnának, hogyan lehetne még jobban előre lendíteni és népszerűbbé tenni a nyíltvízi úszást, mostanában szinte csak az ezt hátráltató döntések születnek" - fogalmazott a magyar versenyző, aki ezzel többek között arra is célzott, hogy az olimpiai kvóták számát 25-ről 22-re csökkentették.



A vb-n így 5 és 10 kilométeres versenyre, valamint a csapatviadalra kerül sor, míg az olimpiai programjában csak a 10 kilométer szerepel.