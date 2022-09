Hegymászás

Varga Csaba a Cso-Oju meghódítására indul

A Cso-Oju 8201 méteres csúcsának meghódítására indul Varga Csaba nagyváradi hegymászó. Az alpinista egy különleges expedíció keretében, a hegy nepáli oldaláról készül megmászni a világ 6. legmagasabb hegycsúcsát.



"Ez az expedíció azért különleges, mert ezen az új, déli útvonalon keresztül még senkinek nem sikerült elérnie a hegycsúcsot" - mondta el Varga Csaba az MTI-nek a csütörtökre tervezett indulás előtt.



Emlékeztetett arra, hogy a Cso-Oju egy igen népszerű hegymászó úticél, a második legtöbbet megmászott 8000 méteres hegy a világon. A Mount Everesttől alig 20 kilométerre nyugatra található, szintén a nepáli-kínai (tibeti) határon, de a hegyre vezető expedíciók eddig csak a kínai (tibeti) oldalról indultak. Miután Kína a COVID-19 járvány miatt lezárta határát, így a Cso-Ojura vezető normál utat is, nepáli hegymászók egy új expedíciós útvonalat szeretnének nyitni a hegy déli, nepáli oldaláról.



Ehhez az expedícióhoz csatlakozik az alpinista, hogy a tőle megszokott tiszta mászással, teherhordók és pótlólagos oxigén igénybevétele nélkül próbálja megmászni a tibeti nyelven "Türkiz Istennőnek" nevezett csúcsot.



A hegymászó elmondta, hogy az útiterv szerint szeptember 23-án érkezik Nepál fővárosába, Katmanduba, onnan Luklába repül, majd egy gyalogtúra keretében Phakding és Namche érintésével, a Thame völgyön keresztül közelíti meg a körülbelül 5100 méteren fekvő alaptábort.



"Körülbelül egy hét múlva érem el az alaptábort, az akklimatizációs mászások után pedig október második felében indulhat a csúcstámadás" - mondta Varga Csaba, aki kérdésre válaszolva beszélt arról is, hogy a mászás utolsó, 7800-7900 méteren kezdődő szakaszát tartja a nehezebb, technikásabb résznek.



Varga Csaba szerint az október ideális hónap a Cso-Oju megmászására. "Ilyenkor már vége van a nyári monszunnak és ősszel stabilabb az időjárás. Hideg van ugyan és erősebb szelek fújnak, de még nincs tél" - magyarázta az alpinista, hozzátéve, hogy azért vannak olyan napok, amikor számolni kell hóviharokkal is. Az őszi időszakon kívül tavasszal, áprilisban és májusban lehet még expedíciót indítani a hegyre - fűzte hozzá.



A nagyváradi hegymászó elmondta azt is, hogy a nepáli hegymászók másodszor próbálják elérni hazai oldalról a csúcsot, a korábbi próbálkozás ugyanis nem járt sikerrel. Egy expedíció tavaly decemberben 7900 méterig jutott, de nem sikerült meghódítaniuk a csúcsot.



Amennyiben sikerül, ez lenne Varga Csaba hatodik megmászott 8000 méter feletti hegycsúcsa.



Varga Csaba expedícióját a Hazajáró turisztikai magazinműsor Facebook-oldalán lehet figyelemmel kísérni.



A hagyományos tibeti útvonalon 1990-ben jutott fel az első magyar expedíció összesen tíz tagja a Cso-Oju csúcsára Nagy Sándor vezetésével.