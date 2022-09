Sport

Balogh Eszter világbajnok lett az Arnold Classicon

A Magyar Testépítő és Fitness Szövetség szerdai közleménye szerint a magyar sportoló az amatőrök között megrendezett rangos nemzetközi megmérettetésen ezüstérmesként zárt ugyanebben a kategóriában, melyben a versenyzők "testforduló után másfél perces akrobatikus elemekkel teletűzdelt gyakorlatot mutatnak be".



"Ez versenyzői karrieremben a non plus ultra. Kemény felkészülésen vagyunk túl, és nem sokat pihenhetek, mert jövő hétvégén magyar bajnokság következik, majd ebben az évben ott lesz még a koreai amatőr világbajnokság" - értékelt Balogh Eszter.



Az Arnold Schwarzenegger nevével fémjelzett Arnold Classic a világ egyik legrangosabb versenye a sportágban.