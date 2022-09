Sport

Jól sikerült Sallai műtétje, csak millimétereken múlt a súlyos szemsérülés

Hosszú és veszélyes volt az operáció, ugyanis menet közben derült ki, hogy több helyen is eltört a játékos szemüregében a csont. 2022.09.14 13:43 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Jól sikerült Sallai Roland, a német labdarúgó-bajnokságban szereplő Freiburg magyar válogatott támadójának arccsont-műtéte.



A 25 éves futballista édesapja szerdán az M1 aktuális csatornán arról számolt be, hogy hosszú és veszélyes volt az operáció, ugyanis menet közben derült ki, hogy több helyen is eltört a játékos szemüregében a csont, ám ez a vérömlenyek és a duzzanat miatt nem látszott korábban a röntgenfelvételeken.



"A műtét hála istennek rendben lezajlott, Roli már jobban van. Egy fémlemezzel megerősítették a törött csontrészt, egyelőre bent tartják a kórházban, ahol még egy igen komoly szemvizsgálat is vár rá. Az orvos azt mondta, nagyon picin múlt, hogy nem vakult meg, ha az ellenfél cipője pár milliméterrel arrébb találja el a szemét, akár nagyon súlyos is lehetett volna a sérülés" - jelentette ki az édesapa.



Sallai Tibor hozzátette, a teljes felépülés három hónapot vesz majd igénybe, ez azonban nem azt jelenti, hogy fia addig nem edzhet vagy játszhat: ez arra vonatkozik, hogy ennyi idő múlva hagyhatja majd el a speciális védőmaszkot, és akkor nyilvánítják majd gyógyultnak. Azt egyelőre nem tudta megmondani, a válogatott támadó mikor térhet vissza a freiburgi keretbe, de reményei szerint "akár már két hét múlva" csapata rendelkezésére állhat.



Mindez ugyanakkor azt jelenti, hogy a szélsőnek a jövő pénteki, valamint a három nappal később sorra kerülő olaszok elleni Nemzetek Ligája-találkozót szinte biztosan ki kell hagynia.



"Egyelőre nyugtatót és fájdalomcsillapítót kap, de vidám és pozitív hangulatban van, a humorérzékét nem veszítette el" - mondta el fia jelenlegi állapotáról Sallai Tibor.



Sallai szeptember 3-án a Bayer Leverkusen elleni összecsapáson sérült meg súlyosan, amikor Jonathan Tah úgy rúgta arcon, hogy a cipője a szemét is érte. Sallait az eset után percekig ápolták, végül a közönség vastapsa és éltetése közepette hordágyon vitték le a pályáról, majd lecserélték, később pedig kórházba szállították kivizsgálásra.