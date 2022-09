Sport

Európa-liga - Tíz emberrel győzte le a török bajnokot a Ferencváros a nyitányon

A Ferencváros több mint 80 percet emberhátrányban futballozva 3-2-re legyőzte hazai pályán a török Trabzonspor együttesét az Európa-liga csoportküzdelmeinek csütörtöki nyitófordulójában. 2022.09.09 07:59 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Fotó: MTI/Kovács Tamás

A magyar bajnokcsapat már az 5. percben előnybe került Nguen góljával, de a 16. perctől kezdve tíz emberrel futballozott, miután Civicet durva belépője után kiállította a játékvezető. A zöld-fehérek emberhátrányban növelték előnyüket Traoré révén a 29. percben, a vendégek azonban tíz perccel később Vécsei hibája után szépítettek. Az FTC a szünet előtt Nguen büntetőjével állította vissza a különbséget. A második játékrészben a Ferencváros egy-egy ellentámadást leszámítva teljesen beszorult, de a török bajnok erejéből a 71. percben Bozok révén csak a szépítésre futotta.



Az FTC jövő csütörtökön a francia AS Monaco otthonában lép pályára.



Eredmény:

Európa-liga, H csoport, 1. forduló:

Ferencváros-Trabzonspor (török) 3-2 (3-1)

Groupama Aréna, 17 987 néző, v.: Fabio Maresca (olasz)

gólszerzők: Nguen (5., 44., a másodikat 11-esből), Traoré (29.), illetve Maxi Gómez (39.), Bozok (71.)

kiállítva: Civic (16.)

sárga lap: Besic (41.), Wingo (80.), Dibusz (86.), Knoester (92.), illetve Bardhi (42.)



Ferencváros:

Dibusz - Wingo, S. Mmaee, Knoester, Civic - Besic (Kovacevic, 89.), Vécsei (Laidouni, 77.) - Nguen (Gojak, 77.) - Zachariassen, Boli (Botka, 20.), Traoré



Trabzonspor:

Taha Tepe - Stryger Larsen, Bartra, Vitor Hugo (Eren Elmali, a szünetben), Denswil (Djaniny, 72.) - Gbamin (Hamsík, a szünetben) - Abdülkadir Ömür (Bozok, 60.), Bakasetas, Bardhi (Yazici, a szünetben), Trézéguet - Maxi Gómez



I. félidő:



5. perc: Vécsei lágyan ívelte be a labdát a védők mögé, Nguen kilépett közülük és öt méterről estében kapásból a hálóba lőtt (1-0).



29. perc: egy bal oldali hazai akció végén a középre gurított labda elment a védők előtt, Traoré pedig egy hajszállal korábban eszmélt, és a vendégek kapusát megelőzve pöccintett a hálóba (2-0).



39. perc: Vécsei óriásit hibázott, saját térfelének közepén adta el a labdát, így rögtön három vendég támadó került szembe egy védővel, az akciót végül Maxi Gómez elegánsan fejezte be, a kivetődő Dibusz fölött emelt a hálóba (2-1).



44. perc: Zachariassen jobb oldali beadásába Vitor Hugo kézzel érte bele a 16-oson belül, a büntetőt Nguen higgadtan a kapu jobb oldalába passzolta (3-1).



II. félidő:



71. perc: Maxi Gómez emelte a labdát a 16-oson belül a két védő közül kilépő Bozok elé, a cserecsatár pedig kapásból kilőtte a bal alsót (3-2).

A Ferencváros szurkolótábora ezúttal méltó partnert kapott, a Trabzonsport elkísérő mintegy 500 fanatikus ugyanis a hazaiakhoz hasonló elszántsággal és erővel bíztatta kedvenceit már a bemelegítés során. "Az a fő, hogy ne féljen a legény!" - üzenték az Egri csillagok egyik klasszikus idézetével koreográfiájukon a hazai ultrák, a játékosok pedig megfogadták tanácsukat, ugyanis rögtön az első értékelhető támadásukból gólt szereztek.



A 11. percben Boli egyedül lépett ki ziccerben, könnyedén gólt szerezhetett volna, de úgy tűnt, szabálytalankodtak vele szemben, az olasz játékvezető sípja azonban általános megrökönyödésre néma maradt. Érthetetlen módon a VAR még csak nem is vizsgálta az esetet, nem úgy öt perccel később, amikor Civic csúnya belépője után jelzett a bírónak, aki az eset megvizsgálása után rögtön kiállította a Ferencváros védőjét.



A piros lap után fölénybe került a Trabzonspor, ekkor Dibusz percei következtek. A válogatott hálóőr két távoli lövést, és egy közeli ziccert is bravúrral hárított. Ez erőt adott a társaknak, akik egy remek kontra végén Traoré révén megint betaláltak, a gól után pedig gyakorlatilag azonnal záporeső zúdult a pályára.



A Trabzonspor fölényben volt, de szépíteni csak Vécsei hajmeresztő hibája miatt tudott, a szünet előtt viszont így is visszaállt a kétgólos különbség, Nguen büntetőből talált be.



A második félidőt - ekkor már újra tiszta égbolt alatt - nagy lendülettel kezdte a szünetben hármat cserélő Trabzonspor, de amikor némi levegőhöz jutott a Ferencváros, Wingo kis híján gólt szerzett, tekerése a felső lécen csattant. A 66. percben Traoré dönthette volna el az összecsapást, ám közeli lövését bravúrral hárította a vendégek hálóőre.



A török bajnok teljesen beszorította a Ferencvárost és a 71. percben egy szép góllal zárkózott fel. A hajrára újra megérkezett az eső és egy pillanatra a levegő is megfagyott, ugyanis a 87. percben úgy tűnt, egyenlítenek a vendégek, de a VAR les miatt közbe szólt, a Groupama Aréna "szinte felrobbant" az örömtől, az ötperces jelzett hosszabbítás után pedig a Himnusz is felcsendült.



"Örülök a győzelemnek, különösképpen annak, hogy azt láttam viszont a pályán, amit elterveztem. Természetesen a piros lap miatt menet közben változtatni kellett, azonban egyénileg és csapatként is jól teljesítettünk" - nyilatkozta a sajtótájékoztatón Sztanyiszlav Csercseszov vezetőedző, aki hozzátette: korai lenne még messzemenő következtetéseket levonni a csoport végkimenetelével kapcsolatban, mérkőzésről mérkőzésre haladnak.

Abdullah Avci, a török együttes vezetőedzője elmondta, rosszul kezdték a találkozót, két egyéni hibából kaptak gólokat a találkozó elején. "Ezt követően sikerült szépítenünk, de a harmadik hazai találat visszavetett minket. A szünetben bíztunk a fordításban, ennek reményében cseréltünk hármat, de nem sikerült elég lehetőséget teremtenünk, ráadásul riválisunk jól kontrázott. Tisztában vagyunk azzal, hol hibáztunk, de ez még csak a sorozat kezdete, a befejezés a fontos, mi pedig mindent meg fogunk tenni annak érdekében, hogy javítsunk."