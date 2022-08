Sport

Magyarellenes szurkolói megnyilvánulások miatt büntették a kolozsvári labdarúgóklubot

Szurkolóinak magyarellenes megnyilvánulásai miatt nem játszhatja Kolozsváron a két soron következő hazai mérkőzését az Universitatea labdarúgóklub.



A román szövetség (FRF) fegyelmi bizottsága azért büntette meg a kisebbik kolozsvári csapatot, mert annak drukkerei a Sepsi OSK elleni, múlt hétfői bajnoki meccsen magyarellenes rigmusokat skandáltak, magyarokat sértő molinókat feszítettek ki. A szerdai határozatot a román első osztályú bajnokságot szervező Hivatásos Labdarúgó Liga (LPF) tette közzé a honlapján. A pálya betiltása mellett a Kolozsvári Universitatea-nak 25 ezer lejes (kétmillió forintos) bírságot is kell fizetnie.



A klub máris közölte, hogy a soron következő hazai mérkőzését Medgyesen játssza.



Az augusztus 22-én játszott mérkőzést tíz percre félbe kellett szakítania a játékvezetőnek a szurkolók megnyilvánulásai miatt. A molinók egyikén azt írták: "Amiként a Nagy-Magyarország, úgy a Székelyföld álmát is csirájában el kell tiporni, és a sepsi(szentgyörgyi), csíki és udvarhelyi horthysta csapatokat is el kell tüntetni a labdarúgás térképéről". Egy másik molinón a "Székelyföld nem létezik" felirat volt olvasható. Az egyetemi csapat ultrái emellett a "Kifele a magyarokkal az országból" jelszót skandálták.



A magyarbarátként elkönyvelt CFR Cluj mellett idén második kolozsvári csapatként az Universitatea is a román első osztályban játszik. Az egyetemi csapat szurkolóinak szélsőséges megnyilvánulásai korábban is sok gondot okoztak a hatóságoknak.