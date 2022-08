Nagy nap

Hosszú Katinka ismét férjhez ment

Sportolók, sztárok vettek részt hosszú Katinka és Gelencsér Máté esküvőjén hétfőn este a Skanzenben. 2022.08.23

Összeházasodott egymással Hosszú Katinka és Gelencsér Máté. A sportolók a szentendrei Skanzenben mondták ki egymásnak a boldogító igent. Az esküvőre több sztárpár is érkezett. Hosszúékkal együtt ünnepelt többek között Tóth Gabi és Iszak Eszti is - írja a Blikk.



Hosszú Katinka világbajnok úszó és edzője, Gelencsér Máté hétfő kora este mondta ki a boldogító igent. A háromszoros olimpiai, kilencszeres világ- és tizenötszörös Európa-bajnok úszó és modellként is dolgozó párja Szentendrén, a Skanzenben, Magyarország legnagyobb szabadtéri néprajzi múzeumában kötötte össze az életét.



A friss házasok 2019 óta alkotnak egy párt, az eljegyzésükre pedig másfél év után került sor, 2022 januárjában. Hosszú Katinka akkor még arról mesélt, hogy nincs meg az esküvői ruhája, de abban biztos, hogy "gyönyörű, letisztult és elegáns" lesz.



A 36 éves Gelencsér Máténak és a 33 éves Hosszú Katinkának ez már a második házassága. A kiküldött meghívókon arra kérték a násznépet, hogy tartsák titokban az esküvő részleteit, valamint képet sem tehetnek közzé a nagy napról a közösségi médiában.