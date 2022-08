Sport

Női tenisz-világranglista - Halep nagy ugrása, Babos már a 300-on kívül

A három top 100-as magyar helyezése nem változott számottevően, míg a 25. helyen is megfordult Babos Tímea már a legjobb 300-ból is kiesett.

A vasárnap Torontóban tornagyőztes Simona Halep kilenc helyet javítva a hatodik a női teniszezők világranglistáján, melyet továbbra is a lengyel Iga Swiatek vezet.



A románok kétszeres Grand Slam-bajnoka kétszer is volt már világelső, legutóbb 2019 januárjában kezdődött az ő nevével a WTA-rangsor.



A három top 100-as magyar helyezése nem változott számottevően, míg a 25. helyen is megfordult Babos Tímea már a legjobb 300-ból is kiesett.



Párosban már az amerikai Coco Gauff vezeti a rangsort, aki minden idők második legfiatalabb világelsője ebben a műfajban. A 18 éves amerikai vasárnap honfitársával, Jessica Pegulával diadalmaskodott Torontóban - akivel májusban döntőt vívtak a Roland Garroson -, ezzel öt helyet javított, és leszorította az élről a belga Elise Mertenst. A korrekordot Martina Hingis tartja, aki 1998-ban 17 évesen lett világranglista-vezető párosban.



Női tenisz-világranglista (a WTA honlapja alapján, zárójelben az előző helyezés):

1. ( 1.) Iga Swiatek (lengyel) 8501 pont

2. ( 2.) Anett Kontaveit (észt) 4476

3. ( 4.) Maria Szakkari (görög) 4190

4. ( 3.) Paula Badosa (spanyol) 4155

5. ( 5.) Onsz Dzsabőr (tunéziai) 3920

6. (15.) Simona Halep (román) 3255

7. ( 6.) Arina Szabalenka (fehérorosz) 3121

8. ( 7.) Jessica Pegula (amerikai) 3116

9. ( 8.) Garbine Muguruza (spanyol) 2990

10. ( 9.) Darja Kaszatkina (orosz) 2795

11. (12.) Belinda Bencic (svájci) 2765

12. (11.) Coco Gauff (amerikai) 2746

13. (10.) Emma Raducanu (brit) 2742

14. (13.) Leylah Fernandez (kanadai) 2569

15. (16.) Jelena Ostapenko (lett) 2361

...55. (54.) Bondár Anna 1042

...81. (80.) Udvardy Panna 762

...91. (94.) Gálfi Dalma 676

...134. (133.) Jani Réka 465

...313. (290.) Babos Tímea 196



páros világranglista:

1. (6.) Coco Gauff (amerikai) 5945 pont

2. (2.) Csang Su-aj (kínai) 5655

3. (3.) Katerina Siniakova (cseh) 5615

4. (1.) Elise Mertens (belga) 5580

5. (4.) Veronika Kugyermetova (orosz) 4985