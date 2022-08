Sport

Vizes Eb - Ezüstérmes a 4x100 méteres férfi gyorsváltó

A 4x100 méteres magyar férfi gyorsváltó ezüstérmet nyert vasárnap a római úszó Európa-bajnokságon.



A Németh Nándor, Szabó Szebasztián, Mészáros Dániel, Milák Kristóf összeállítású együttes 3:12.43 perces idővel csapott célba, közel két másodperccel elmaradva a nagy fölénnyel győztes házigazda olaszok mögött (3:10.50 perc).



Akárcsak a csütörtöki nyitónapon a 4x200 méteres gyorsváltóban, záróemberként Milák ezúttal is óriásit úszott és a negyedik helyről úszott fel a másodikra



A staféta a délelőtti előfutamból a legjobb idővel került a döntőbe, ahol az előzetes várakozások szerint a olaszokkal kellett megvívniuk a sikerért. A házigazdák ugyanakkor gyorsan megléptek a mezőnytől, így a magyarok a dobogóért harcoltak, Milák az utolsó 100-ra negyedikként ugorhatott a medencébe és óriási hajrával másodiknak hozta be az egységet.



"Kicsit megreccsentem az az igazság, a száz pillangó nem volt rossz, persze nem olyan, mint amilyet szerettem volna, de ha nincs mellettem valaki, aki vinni tud magával, mint például száz gyorson, akkor én sem tudom még magamból kihozni egyelőre a maximumot" - értékelte először a 100 méter pillangó döntőjét Milák, aki megvédte címét. A finálét bő tíz perccel követő 200 méter gyors elődöntőjével kapcsolatban megjegyezte, egy százas terhelés után a kétszáz óriási "szívás", de emberileg és erkölcsileg is mindent megtett. - "A váltóban nyújtott teljesítményem is helytálló volt, mindent egy lapra tettem fel, és kiúsztam magam, nagyon örültem a második helynek" - mondta Milák, majd viccesen hozzátette, azért van itt, hogy feszegesse a határait és persze kicsit nyaraljon is.



Németh Nándor a váltó után arról beszélt, előzetesen nagyon bízott az ezüstéremben, azzal pedig tisztában volt, hogy az olimpiai második olaszokat nem lehet majd megfogni. - "Jobban élveztem a váltót, mint a saját úszásomat, valahogy ezt az agresszivitást kellene átvinni az egyéni számokban" - jegyezte meg.



Az újonc Mészáros Dániel örült annak, hogy hasonlóan jó időt úszott, mint délelőtt és kijelentette, harcolni fog azért, hogy megtartsa a helyét a csapatban.



Eredmények:



férfi 4x100 m gyorsváltó, Európa-bajnok:

Olaszország (Alessandro Miressi, Thomas Ceccon, Lorenzo Zazzeri, Manuel Frigo) 3:10.50 perc

2. MAGYARORSZÁG (Németh Nándor, Szabó Szebasztián, Mészáros Dániel, Milák Kristóf) 3:12.43

3. Nagy-Britannia (Jacob Whittle, Matthew Richards, Thomas Dean, Edward Mildred) 3:12.70