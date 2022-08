Sport

Multisport Eb - Csütörtöktől tizenegy napon át München lesz a kontinens sportfővárosa

Csütörtöktől jövő vasárnapig München ad otthont a második multisport Európa-bajnokságnak, melynek keretében kilenc olimpiai sportág kontinensviadalát rendezik meg egy helyen, nagyjából egy időben. A magyarok hét sportágban - asztaliteniszben, atlétikában, evezésben, kajak-kenuban, kerékpárban, tornában és triatlonban - lesznek érdekeltek.



Az első ilyen sporteseményt négy éve rendezték Glasgow-ban és Berlinben, a skót és a német város tíz napon át adott otthont az atlétika, az evezés, a golf, a kerékpározás, a triatlon, a torna és az úszás kontinentális versengéseinek. Az eseményt az olimpiai játékok mintájára hozták létre, azzal a céllal, hogy így a sportágak nagyobb figyelmet kapjanak a szponzorok és a szurkolók részéről egyaránt.



A bajor fővárosban, sőt egész Németországban ez lesz a legnagyobb szabású sportesemény az 1972-es nyári ötkarikás játékok óta, az 50. évfordulót igazi sport- és kulturális fesztivállal köszöntik a házigazdák. A magyarok részvételével sorra kerülő hét sportág mellett még strandröplabdában és sportmászásban lesznek versenyek, némelyik a város központjában.



A multisport Eb szlogenje a "Vissza tetőre", amely utal a három négyzetkilométer alapterületű müncheni Olimpiai Park különleges építészeti megoldására és arra is, hogy egy tető alatt bonyolítják le a kilenc sportág küzdelmeit.



Az Olimpiai Park - a multisport Eb központi helyszíne - az elmúlt fél évszázadban számos nagy rendezvénynek adott otthont, többek között az 1974-es labdarúgó-világbajnokságnak, az 1988-as futball Eb-nek és a 2002-es atlétikai Európa-bajnokságnak, ezen kívül több mint 30 vb-nek és tucatnyi Eb-nek. A komplexum a zene világának legendás alakjait is időről időre vendégül látta, koncertezett itt többek között a Rolling Stones, az AC/DC, Pink, a Coldplay, Ed Sheeran vagy Rihanna is.



A 2022-es multisport Eb-n több mint 50 ország mintegy 4700 sportolója verseng majd 177 számban. Magyarországot nagyjából száz versenyző képviseli, a legnépesebb csapat az atlétáké és a kajak-kenusoké lesz. Az első héten az evezősök, a tornászok, a triatlonosok, a kerékpárosok és az asztaliteniszezők mutatkoznak be, az atléták küzdelmeit a második héten rendezik, míg a múlt vasárnap még Kanadában, a világbajnokságon versenyző kajak-kenusok az esemény utolsó négy napján szállnak vízre.