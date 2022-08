Sport

Halálos kalapácsvetés - egy férfit ölt meg a tárgy a hollandiai eseményen

Tragédia történt a hollandiai Open Highland Games-en vasárnap, amikor egy versenyző által eldobott 22 kilós kalapács megölt egy 65 éves látogatót a Geldrop kastélyban, ahol a sporteseményt tartották.



A szemtanúk szerint a férfi nem a kalapácsvetés eseményeit nézte, hanem az Eindhoven melletti kastély kertjében sétált.



Miközben azonban az idős úr élvezte a sétát, egy 22 kilós fémgolyó "átrepült egy sövényen", és azonnal megölte, amikor a másik oldalon eltalálta.



"Láttuk, hogy a golyó átrepül a sövényen, majd egy nő nagyon hangos sikolyát hallottuk" - magyarázta egy szemtanú az Omroep Brabant helyi híroldalnak.



"Nem volt néző... tehát egyáltalán nem látta, hogy jön a labda" - tették hozzá.



Mivel a rendezvényt gyorsan leállították, a mentőszolgálatok, köztük egy helikopter is a helyszínre érkezett, de sajnos nem tudták megmenteni az áldozatot.



"Amikor a dolgok rosszra fordultak, a szervezet néhány embere azonnal az áldozathoz rohant. Elkezdték az újraélesztést" - magyarázta ugyanez a szemtanú, egy másik pedig ugyanennek a csatornának adott külön beszámolót a tragédiáról.



"Nem engedték, hogy oda álljunk, ahol a labda földet ért a rendezvény pályáján" - mondták. "De az emberek sétálhattak a sövény mögött. Az alján nyitott volt, így láttuk a lábukat és a babakocsikat, amelyek mellett elsétáltak. Még csodálkoztunk is ezen".



"A sportoló, aki a labdát lendítette, teljesen feldúlt volt. Nem újonc volt, hanem tényleg egy top játékos, aki már korábban is részt vett nagy versenyeken" - tették hozzá.



Ami a kalapácsot dobó versenyzőt illeti, "teljesen magán kívül van".



"Ennek soha nem lett volna szabad megtörténnie vele" - hangsúlyozta az eseményt szervező Foundation Village Marketing Geldrop-Mierlo alapítvány elnöke, Adri Geerts.



"Ők olyan játékosok, akik nemzetközi szinten magas szinten és nagy tapasztalattal gyakorolják ezt a játékot, és rendkívül tapasztaltak, de aztán a jelek szerint mégis megtörténhet egy baleset".



A dobóverseny a skót eredetű Highland Games egyik leghagyományosabb része, amelynek során a versenyzők egy "kalapácsot" lendítenek a fejük mellett, majd olyan messzire dobják azt, amilyen messzire csak tudják.



A kalapács egy fából készült rúdból áll, amelyhez egy fémgolyó van erősítve, amely férfiaknál jellemzően 10 kilót, nőknél pedig 7,5-et nyom, ami segít megmagyarázni, hogy miért történt a tragédia.