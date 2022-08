Sport

Kínában készülnek a Liu fivérek

Az olimpiai bajnok Liu Shaoang és Liu Shaolin Sándor követve a magyar rövidpályás gyorskorcsolya-válogatottól távozó kínai edzőjüket, Csang Csing Linát, Kínában készül az új idényre. 2022.08.09 00:30 MTI

"Tizenöt év közös munka, sok kihívás, sok nehézség, de még több felejthetetlen pillanat és siker. Lina a sport mellett az életre is nevelt minket, amiért a legnagyobb szeretettel és feltétel nélküli bizalommal állunk hozzá. Az eddig közösen felépített utat szeretnénk folytatni, ezért úgy döntöttünk, az idei felkészülést is együtt kezdjük el" - írták három nyelven - a magyar mellett angolul és kínaiul - a Liu fivérek közösségi oldalukon.



A magyar szövetség (MOKSZ) közösségi oldalának ugyancsak hétfői beszámolójából az is kiderült, hogy a két világklasszis sportoló nem egyedül utazik Kínába, velük tart a dél-koreai szakember, Dzse Szu Csun is.



A MOKSZ egy hónapja közölte, hogy Csang Csing Lina, aki 2012 nyarán érkezett Magyarországra, távozik a vezetőedzői posztról és hazautazik Kínába, a válogatottnál pedig Bánhidi Ákos veszi át a helyét.



Az ázsiai szakember vezetésével a férfi váltó megszerezte Magyarország első téli olimpiai aranyát a 2018-as, phjongcshangi játékokon, majd idén Pekingben Liu Shaoang írt történelmet az első egyéni ötkarikás diadallal (500 méter).