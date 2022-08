Sport

Törölték a Hervis Balaton-átevezést

A szervező Magyar Kajak-Kenu Szövetség - tekintettel a nevezők biztonságára - csütörtökön úgy döntött, hogy törli a Hervis Balaton-átevezést, amelyet szombaton rendeztek volna meg.



Az eseményt a várható szeles időjárás miatt kellett törölni, ugyanis az Országos Meteorológiai Szolgálat legfrissebb előrejelzése szerint szombattól folyamatosan hűvösebb levegő áramlik a térségbe, ami több napig tartó szeles időjárást hoz magával. A hajnali órákban érkező gyenge hidegfront hatására az észak-északnyugatira forduló szél megélénkül (25-35 km/óra), majd a délelőtti órákban erős (45 km/óra) lökések is előfordulhatnak, ami egyre tarajosabbá váló hullámzást okoz. A déli óráktól tovább erősödik az alapszél és a vízközépen 45-50 km/órás széllökések is várhatóak.



A Zamárdi-Tihany-Zamárdi útvonalú, 8 kilométeres Hervis Balaton-átevezés eredeti időpontja múlt szombat volt, de akkor a vártnál erősebb zivatar tört a térségbe, ezért egy héttel későbbre halasztották az eseményt, azonban most kiderült, hogy az új időpontban sem lehet lebonyolítani biztonságosan.



Az MKKSZ a közösségi oldalán azt is jelezte, hogy a nevezési díjak zárolását feloldják, és mindenkinek visszautalják a már befizetett összeget.