Sport

US Open: már csaknem 12 ezren írták alá a Djokovic indulását támogató petíciót

Csaknem 12 ezren írták már alá azt a petíciót, amelyben az Egyesült Államok Tenisz Szövetségét (USTA) arra kérik, hogy működjön együtt az ország kormányával és engedélyezzék a volt világelső Novak Djokovic indulását az augusztus 29-én rajtoló US Openen annak ellenére, hogy a szerb sztár nincs beoltva koronavírus ellen.



A jelenleg is érvényben lévő amerikai szabályozás szerint a 35 éves klasszis nem ragadhat ütőt az év utolsó Grand Slam-tornáján, ahhoz ugyanis, hogy a helyszínre utazhasson, oltásokkal kellene rendelkeznie, repülőre pedig csak akkor ülhet, ha a védettségét hivatalos dokumentumokkal tudja bizonyítani.



Az idei wimbledoni bajnokságon elért sikerével 21-szeres Grand Slam-tornagyőztes sztár tavaly az Australian Openen, a Roland Garroson és Wimbledonban is diadalmaskodott, de az idei év elején nem volt lehetősége a címvédéssel megpróbálkozni Melbourne-ben, oltottságának hiánya miatt ugyanis nem játszhatott az év első GS-viadalán.



A június 21-én elindított petícióban a kezdeményezők úgy fogalmaznak, "a világjárvány jelenlegi szakaszában semmilyen oka nincs annak, hogy Djokovic ne játszhasson a 2022-es US Openen".



"Az Egyesült Államok kormányának és az USTA-nak együtt kell működnie annak érdekében, hogy teniszezhessen...tegyék lehetővé, USTA!" - áll a petícióban.



Djokovic a wimbledoni győzelme után úgy nyilatkozott, nem számít arra, hogy részt vehet az amerikai viadalon, egyben megerősítette, a jövőben sem kívánja beoltatni magát a koronavírus elleni vakcinával.



A szerb kiválóság a 21 GS-diadalával immár egyedül áll az örökrangsor második helyén Rafael Nadal mögött, de a jelenlegi állás szerint a US Openen, valamint jövő év elején, az Australian Openen sem vehet részt, így egyik helyszínen sem lesz lehetősége utolérni Nadalt.