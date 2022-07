Vitorlázás-Magyarország

Kékszalag - Véget ért a verseny, 456 hajó teljesítette a távot

A versenyre nevezett 516 hajóból 456 teljesítette az 54. Kékszalag Raiffeisen Nagydíjat, amelyet - saját 2014-es rekordját megdöntve - 7 óra 13 perc 21 másodperces idővel a Józsa Márton vezette Raiffeisen Fifty-Fifty nyert meg.



A limitidőn belüli utolsó befutó szombat reggel 4 óra 42 perckor az Erdélyi Dániel kormányozta Prevento lett, a legénységet a célban a győztes a hagyományok szerint pezsgővel köszöntötte.



A Fifty-Fifty - egy kétárbocos magyar fejlesztésű katamarán - az általa 2014-ben felállított 7 óra 13 perc 57 másodperces pályacsúcsot döntötte meg 36 másodperccel.



Az élen végző hajó legénységének tagjai Józsa Márton kormányos mellett Goszleth Marcell, Németh Áron, Adorján Csaba, Dénes Bence Dániel, Erőss Loránd János és Józsa-Kovács Attila.



Józsa Márton hajója harmadik győzelmét aratta a versenyen 2012 és 2014 után.



Az M4 Sport csatornának nyilatkozó Józsa Márton a kedvező széljárást emelte ki, amelynek köszönhetően a Raiffeisen Fifty-Fifty a rajt után egyből az élre tört, és később is el tudott lépni az üldözőktől.



A második helyre a Team Kaáli futott be 8 óra 1 perc 20 másodperc alatt, a legénysége Virág Flóra Anna kormányos, Belle Örs, Tisóczki Ferenc, Sallai Gábor, Kadlecsik Márton, Bödör Gergely és Kugler Nándor.



A harmadik a Prospex Delta lett 8 óra 2 perc 21 másodperccel. A hajó legénysége: Kaiser Kristóf kormányos, Rauschenberger Miklós, Munka Márton, Szigeti Stacey Dániel, Dávid Dániel, Weidinger György és Sellei Bence.



Negyedik lett a tavalyi győztes Vándor Róbert vezette RSM (8 óra 3 perc 55 másodperc), míg az ötödik helyre Petrányi Zoltán ért be az Audax Djangóval (8 óra 8 perc 27 másodperc). Hatodik a Behek István vezette Ribstory (8 óra 23 perc 05 másodperc), hetedik a Litkey Farkas vezette Process Solutions (8 óra 23 perc 46 másodperc), nyolcadik a Váradi Szabó János vezette Nanushka Forestay (8 óra 48 perc 34 másodperc), kilencedik a Kreskai György vezette Triniteam (9 óra 8 perc 45 másodperc), tizedik a Diószegi Zoltán vezette Poplart (10 óra 17 perc 30 másodperc) lett.

Király Zsolt kormányzásával a Raffica az összetett 13. helyén ért a célba, így az egytestű hajók között a leggyorsabb lett. Az ideje 11 óra 21 perc 16 másodperc.



A Magyar Vitorlás Szövetség MTI-hez eljuttatott közleménye szerint a mostani rekorddöntés az ideális szélviszonyoknak köszönhető, a versenyen ugyanis jellemzően közepes-élénk szél fújt, ami kedvez a katamaránoknak. Holczhauser András, a szövetség főtitkára szerint minden versenyen "benne van a pakliban" a csúcsdöntés, és bár az elmúlt éveket gyenge szél jellemezte, most jobban jött ki a lépés. Úgy fogalmazott: a Balatonon vitorlázó, számos nagy versenyen megjelenő korszerű katamaránokkal akár 5 óra alatt is teljesíthető a táv, ez jelenleg a lehetséges legjobb idő, tehát van még tér a jövőben újabb rekordokra.



A verseny honlapján számoltak be arról, hogy csütörtök délelőtt Balatonalmádi előtt egy manőver közben elsüllyedt egy hajó. Az Anibel kapitánya, Pető Béla a szervezőknek megerősítette, hogy a balesetben nem sérült meg senki.



Pénteken hajnali fél kettő körül pedig a tihanyi kikötőnél borult fel a Szamuráj Jack nevű hajó, az öttagú legénységet kimentették, senkinek sem esett baja.



A tókerülő versenyre 516 hajó nevezett idén, fedélzetükön több mint 2500 vitorlázóval.



A Kékszalag Európa leghosszabb tókerülő vitorlásversenye, amelyet először 1934-ben rendeztek meg.



A hajósokra a 48 órás szintidő alatt légvonalban 155 kilométeres út várt, a balatonfüredi rajt után Balatonkenese, Siófok és a tihanyi szoros érintésével haladtak, és Keszthelynél fordulva tértek vissza Balatonfüredre.