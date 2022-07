Sport

Világjátékok - Továbbra is második az éremtáblázaton a magyar küldöttség

A magyar küldöttség a hetedik versenynap után is a második helyen áll az éremtáblázaton az egyesült államokbeli Birminghamben zajló Világjátékokon. 2022.07.15 08:40 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A Világjátékok magyar sajtócsapatának tájékoztatása szerint befejeződtek a küzdelmek a kick-boxosoknál, a 70 kilósoknál Boros Petra ötödik, az 52 kilogrammos Pálfi Viktória pedig hatodik lett.



A játékokon szerepelt egyetlen magyar íjász, Molnár József a csupasz íj (barebow) kategóriában tizedikként fejezte be a versenyt.



Az ejtőernyős Verebes Gábor a canopy piloting versenyszámban speed-ben 24., accuracy-ben 23., freestyle-ban 21. distance-ben pedig 24. lett.



A magyar csapat tagjai így 25 éremmel - 11 arannyal, 7 ezüsttel és 7 bronzzal - továbbra is az éremtáblázat második helyén állnak a németek mögött.



Mészáros János, a magyar csapat delegáció vezetője szerint várakozáson felül szerepelnek versenyzők.



"Korábbi nyilatkozataimban már említettem, hogy akár 20 érmet is szerezhetünk Birminghamben, jelenleg 25-nél tartunk. A tagszövetségeink egyre komolyabban gondolják a Világjátékokra való felkészülést, és egyre nagyobb a rangja ennek a multisport versenynek" - mondta a Nemzeti Versenysport Szövetség (NVESZ) elnöke.



A 11. Világjátékok versenyei vasárnapig tartanak Alabamában.