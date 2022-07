Labdarúgás-Magyarország

Az Országgyűlés csapata nyerte a Nemzeti Összetartozás Labdarúgó Tornát

Az Országgyűlés együttese nyerte a Nemzeti Összetartozás Labdarúgó Tornát, amelyet hat Kárpát-medencei csapat részvételével rendeztek meg pénteken és szombaton. 2022.07.10 06:52 MTI

Pénteken a csoportmérkőzéseket bonyolították le, 2x25 perces találkozókat vívtak a felek, szombaton pedig a helyosztókra került sor, itt már 2x35 percesek voltak a meccsek a budapesti BVSC-pályán.



Az első napon az A csoportban Kárpátalja, Erdély, Csángóföld, a B-ben magyar parlamenti válogatott, Délvidék, Felvidék lett a sorrend. A zárónapon a döntőben a házigazda együttes, az Országgyűlés csapata 3-3-as döntetlen után tizenegyesekkel 4-2-re nyert Kárpátalja alakulata ellen úgy, hogy a félidőben még 3-1-es hátrányban volt. A bronzmeccsen Délvidék 3-1-re verte Erdélyt, az ötödik helyért pedig Felvidék 3-3-as döntetlent követően büntetőkkel bizonyult jobbnak 3-1-re Csángóföldnél.



A program zárultával a döntő résztvevői, illetve a többi csapat nézőtéren helyet foglaló tagjai közösen elénekelték a magyar himnuszt.



Ez volt a második ilyen esemény, az elsőre tavaly októberben, Erdélyben, Csíkszentdomokoson került sor.



A résztvevő csapatok tagjai - a kiírás szerint - alapvetően amatőr játékosok, "civilben közméltóságnak számító futballisták" voltak. A torna népszerűsítése érdekében azonban csapatonként - "old boys" korosztályból, 44 éven felüliek közül - egy neves labdarúgó és egy híres közéleti személyiség vendégjátékára is lehetőség nyílt, illetve kapusposzton is engedélyezett volt egy vendégfutballista szerepeltetése a plusz 44 éves korosztályból. A magyar parlamenti válogatottban Kenesei Krisztián, Szeiler József és Balázs Pali szerepelt így vendégként.



A tornát a nemzeti összetartozás jegyében írták ki Kövér László házelnök kezdeményezésére, aki maga is szerepet kapott csapata két csoportmérkőzésén és a döntőben is - tájékoztatta az MTI-t Magyar Zoltán szövetségi kapitány, tornaigazgató.



A harmadik Nemzeti Összetartozás Labdarúgó Torna rendezését a Délvidék vállalta el.