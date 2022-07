Gyász

Meghalt Törőcsik András

67 éves korában meghalt Törőcsik András. A 45-szörös válogatott, háromszoros magyar bajnok és szintén háromszoros kupagyőztes a Nemzeti Sport értesülése szerint szombaton a Honvédkórházban hunyt el, tüdőgyulladásban.



Ő volt az, akiről a legtöbbet hangzott el a "ha nem itt születik, világklasszis lett volna belőle". Kétségtelenül páratlan tehetségű, virtuóz játékos volt, akinek a pályafutása megrekedt itthon. Nemzetközi kiugrást vártak tőle is az 1978-as világbajnokságon, de rögtön az első meccsen, ahol végig büntetlenül faragták a házigazda argentinok, elszakadt nála a cérna, és törlesztett. Kiállították, aztán a legjobb haverját, Nyilasit is. Ők lettek a bűnbakok a gyenge vébészereplés miatt, fél évig nem léphettek pályára a válogatottban. Ezután játszott az 1982-es világbajnokságon is. A válogatottban összesen 12 gólt szerzett.