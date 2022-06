Megcsúszott és elesett

Újabb megdöbbentő esemény a budapesti vizes vb-n: meccs közben vitte el a mentő a játékvezetőt

A Spanyolország-Kazahsztán-összecsapás nem alakult túl izgalmasan, az ibériaiak 14-1-re nyerték a legjobb nyolc közé jutásért zajló meccset. Ám a találkozó játékvezetője, a curacaói Harvey Hinds akaratlanul is emlékezetessé tette azt a jelenlévők számára.



A spori mintegy két perccel a meccs vége előtt lecsúszott a bírói pulpitusról, elesett, és olyan pechesen fogott talajt, hogy lábsérülése miatt nem is tudta folytatni a bíráskodást. Percekig állt az ápolása miatt a játék, majd hordágyon mentőbe rakták, és a Hajós Alfréd Sportuszodában vasárnap kora este terjedő hírek szerint kórházba is szállították - írja az Index.



A történteket a waterpolo.hu is megerősítette, hozzátéve: remélhetőleg csak a nap sütötte meg egy kicsit Hinds fejét, és semmi komoly gond nincs a játékvezetővel.