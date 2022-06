Vizes vb 2022

Magyar ezüstérem a nyíltvízi úszók csapatversenyében

A Rohács Réka, Olasz Anna, Betlehem Dávid, Rasovszky Kristóf összeállítású váltó 1:04:43.00 órás eredménnyel végzett a második helyen a németek mögött, az olaszokat célfotóval megelőzve.



A magyar együttes ugyanabban az összeállításban vágott neki a 4x1500 méteres viadalnak, mint amivel tavaly ugyanitt az Európa-bajnokságon bronzérmet szerzett, de ebben a felállásban decemberben az Abu-Dzabiban rendezett világkupán ezüstérmet is nyert.



Gellért Gábor szövetségi kapitány már előre jelezte: ahogyan az esélyes csapatok általában teszik, a két lány kezdett, Rohács Réka és Olasz Anna, majd Betlehem Dávid következett, végül Rasovszky Kristóf zárta a sort.



Érdekesen indult a verseny, ugyanis az első kör után az első négy csapatot kizárták, miután a görögök első embere elnézte az egyik fordulót, így levágta a távot, a dél-koreai, a spanyol és a dél-afrikai ellenfele pedig "bedőlt" ennek, így ők is búcsúzni kényszerültek.



Rohács a kizárások után a nyolcadik helyen váltott Olasszal, aki a kilencedik helyen váltott Betlehemmel. Az ekkor vezető németek a nemek közti váltás mellett tették le a voksukat, így egy hölgyet, Leoni Becket férfiak vették üldözőbe, köztük a 18 éves Betlehem, aki az első helyre hozta fel a stafétát.



Az utolsó 1500-ra így nem mindennapi mezőny alakult ki: az öt kilométeren címvédő Rasovszky mellett a németeket az olimpiai bajnok Florian Wellbrock, az olaszokat a medencés versenyeken szombaton még 1500 méter gyorson pályafutása harmadik aranyát minden idők második legjobb idejével megszerző Gregorio Paltrinieri, a franciákat pedig a 2017-es balatonfüredi világbajnokságon öt kilométeren és csapatban is aranyérmes Marc-Antoine Olivier képviselte.



Rasovszky 4.6 másodperc előnnyel ugrott a vízbe, a riválisok azonban 300 méter után már meg is érkeztek mögé. A magyar a két medencés nagymenő szorításában érkezett a hajrához, Wellbrock végül óriásit robbantott és simán győzött, Rasovszky és Paltrinieri viszont gyakorlatilag egyszerre csaptak célba, csak célfotó döntött kettejük között előbbi javára.

"Egyértelműen éremért jöttünk a hazai közönség előtt, az elmúlt versenyeinken rendre a dobogón végeztünk, így tudtuk, hogy képesek lehetünk rá most is. Szeretjük egymást, egymásért úszunk" - nyilatkozta az éremátadást követően Olasz Anna.



A 2013 óta minden világversenyen kiváló eredményeket szállító magyar versenyző az MTI-nek beszélt a csapat taktikájáról is:



"Ha megnézzük a medencés időinket, nem vagyunk annyira jók, viszont Gellért Gábor kitalált egy olyan taktikát, ami fekszik nekünk. Réka és én is gyengébbek vagyunk medencében, viszont bárkinek a lábvizén elúszunk, és erre próbáltuk helyezni a hangsúlyt. Hiába versenyeztem egy olyan lánnyal, aki medencében 30-40 másodperccel jobb nálam, a lábvizén elvagyok és ha ott nincs leszakadás, akkor a fiúk sebessége ki fog jönni" - tette hozzá.



Rohács arról beszélt, szerencsére az elején nem volt "esélye a rontásra", ahogy az élen úszóknak, hiszen a taktika része volt, hogy mely nemzetekkel kell együtt mennie.



Betlehem Dávid elmondta, nagyon jó úszás volt, ráadásul egy elképesztően népes mezőnyben sikerült megszerezni az ezüstérmet.



Rasovszky Kristóf jelezte: tudta, hogy rendkívül nehéz dolga lesz, hiszen a medencében világklasszis hosszútáv úszókkal került össze, akik közül az egyiket most meg is tudta verni, de Wellbrock ezúttal jobban hajrázott.



"Itt előfordul, hogy beszorítják az embert, ennek az az előnye, hogy a másik kettő hulláma segít a haladásban, másfelől viszont összezárhatnak előtte, és nincs hova menni. Az volt a cél, hogy a forduló előtt Wellbrock mellé kerüljek, ez szerencsére sikerült és a többieknek kellett pár tempóval többet tenniük" - emlékezett vissza Rasovszky arra a mozdulatra, amivel elkerülte az olasz és a német "darálóját."



A világbajnok magyar úszó megjegyezte, hasonlóan szoros és kemény versenyeket vár a folytatásban, és remélhetőleg azokon is harcban lesz az érmekért.



Ez a harmadik magyar érem a hazai rendezésű vizes világbajnokságon, mivel Milák Kristóf a Duna Arénában 200 és 100 méter pillangón diadalmaskodott.

Eredmények:

nyíltvízi úszás, csapatverseny (4x1500 m), világbajnok:

Németország (Lea Boy, Klemet Oliver, Leonie Beck, Florian Wellbrock) 1:04:40.5 óra

2. MAGYARORSZÁG (ROHÁCS RÉKA, OLASZ ANNA, BETLEHEM DÁVID, RASOVSZKY KRISTÓF) 1:04:43.00

3. Olaszország (Ginevra Taddeucci, Giulia Gabrieleschi, Domenico Acerenza, Gregorio Paltrinieri) 1:04:43.00



A nyíltvízi úszás további programja:



hétfő:

férfi 5 km (Rasovszky Kristóf, Betlehem Dávid) 9.00

női 5 km (Rohács Réka, Balogh Vivien) 11.00



szerda:

női 10 km (Olasz Anna, Balogh Vivien) 8.00 férfi 10 km 12.00 (Rasovszky Kristóf, Betlehem Dávid) 12.00



csütörtök:

férfi és női 25 km (Gálicz Péter, Kalmár Ákos, Olasz Anna, Rohács Réka) 9.00