Sport

Megszűnik a DIGI Sport csatorna Magyarországon - Vármegye Sport 1, 2, 3 lesz helyette?

A csakfoci.hu portál szerint leáll a Digi Sport 1, a Digi Sport 2, és a Digi Sport 3 tévécsatornák tartalomszolgáltatása. Hivatalos megerősítés egyelőre nincs, pedig a lap szerint csak napjai vannak hátra a csatornáknak. 2022.06.24 14:51 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A csakfoci.hu információi szerint már néhány nap múlva, 2022. július 1-jétől nem lesz tartalomszolgáltatás a Digi Sport 1-en, a Digi Sport 2-n és a Digi Sport 3-on sem. A focis portál híréből az nem derül ki, hogy pontosan milyen forrás alapján bizonyosodtak meg róla, hogy megszűnik a három Digi Sport csatorna: egyedül annyit írnak erről, hogy „sokat sejtető tény volt az is, amikor az előző év nyarán eligazolt Monoki Lehel, a Digi Sport arca, valamint két állandó szakértőtársa, Bánki József és Sallói István is.”



Kereste a Media1 a DIGI Kft. oldalán, hogy tájékoztatták-e az ügyfeleket a csatorna megszűnéséről, de mi egyelőre nem találtunk erre vonatkozó ászf-módosítást, és sem a DIGI.hu hivatalos oldalán, sem Facebook-oldalán nem leltünk erre vonatkozó információra, ahogy a DIGI Sport Facebook-oldalán sem esik szó ilyesmiről.



A Media1 kérdést küldött a DIGI Kft.-nek és a 4iG Nyrt. sajtókapcsolati munkatársainak is sürgős tájékoztatást kérve az ügyben, hogy igaz-e a csatornák megszűnése, illetve ha igen, mi áll a háttérben – még nem érkezett válasz.



A Digi Sport korábban a legnépszerűbb bajnokságokat és nemzetközi versenysorozatokat közvetítette, úgymint a Bajnokok Ligáját, a Premier League-et, a Serie A-t vagy a francia bajnokságot, az előző szezonban a topbajnokságok közül azonban már csak a Ligue I és a Premier League-mérkőzések jogainak egy részét birtokolták.



A Digi Sport idén év eleje óta a kormányközeli 4iG Nyrt. által felvásárolt DIGI-hez tartozik: az adásvétel nagyon gyorsan lezajlott, amit az tett lehetővé, hogy tavaly decemberben az Orbán-kormány nemzetstratégiai jelentőségűvé minősítette, hogy versenyhatósági vizsgálat nélkül, a 4iG turbótempóban megszerezhesse a román RCS&RDS-től a DIGI Kft.-t és a hozzá tartozó további cégeket.



A tulajdonosváltással függ össze az a hír is, amiről a Media1-en még májusban beszámoltunk, hogy az új tulajdonosnak a szerződés értelmében két éven belül teljesen fel kell hagynia a DIGI márkanév használatával.