Merkely Béla az elájult szinkronúszóról: 'Valószínűleg neki nem ez a sport való'

A budapesti vb egészségügyi vezetője szerint Anita Alvarez már korábban is elájult. 2022.06.24 07:34 ma.hu

Tétlenséggel vádolta az úszómestereket a Marca című spanyol lapnak adott nyilatozatában a medencében elájult amerikai szinkronúszó, Anita Alvarez edzője, Andrea Fuentes. A Budapesten rendezett vizes világbajnokság keretében, a Margitszigeten tartották a műúszó-verseny egyéni szabadprogramjának döntőjét, amikor Alvarez a gyakorlata egyik részében a víz alá merült, ám nem emelkedett fel. Edzője ezután ugrott utána, majd az időközben szintén vízbe ugró úszómesterrel együtt kihúzták a medencéből az ájult sportolót.



Az RTL Híradója az ügy kapcsán megkereste Merkely Bélát, a Semmelweis Egyetem rektorát, a világbajnokság egészségügyi szolgálatának vezetőjét, aki szerint a szinkronúszás fizikailag rendkívül megerőltető, különleges sportág. A sportolók viszonylag rövid ideig tartózkodnak a víz fölött, ami után jóval hosszabb ideig vannak a víz alatt. Ezért amikor a szinkronúszó a víz felett van, akkor hiperventillál, vagyis gyorsan, viszonylag sok levegőt vesz.



lyenkor a sportoló a szervezetét oxigénnel dúsítja, ám a víz alatt ezt elhasználja, a szén-dioxid pedig felszaporodik.



Ebben az esetben bekövetkezhet az ájulás, amit a fárasztó gyakorlat közben a fiatal amerikai sportoló a víz alatt szenvedett el. Ha ilyenkor valaki 5 percnél tovább van a víz alatt, akkor meg is fulladhat.



Merkely elmondása szerint azonban az eset szerencsére alig 3 méter távolságra történt a színpadtól. Mivel a sportoló edzője, aki jól ismerte a versenyző gyakorlatát, látta, hogy a nő másképpen viselkedik, alig pár másodperccel később már a vízbe ugrott.

"Amikor ezt láttuk, akkor a vízimentésért felelős úszómester a part szélén szaladva szintén beugrott, és együtt kihúzták a versenyzőt a medencéből. A szabályok értelmében a vezető bíró ad engedélyt a vízbe való beugráshoz, de mivel a sportoló edzője már beugrott a vízbe, az úszómester helyesen döntött, és ő is beugrott a vízbe" - fogalmazott Merkely.



A rektor szerint az eset után a sportolót hátravitték az orvosi szobába, ahol már relatív rendben voltak a paraméterei, magához tért, ezt követően 15 perc múlva saját lábán elhagyta az orvosi szobát az edzőjével és az orvosával.



Merkely tudomása szerint semmit sem jelzett az edző, mielőtt beugrott a medencébe, de bármit is jelzett volna, a vízbe ugráshoz a vezető bírónak kell megadnia az engedélyt. Ugyanis a külső szemlélők nem ismerik pontosan, hogyan néz ki a szinkronúszó gyakorlata, tehát ha kiemelkedik a vízből és utána elsüllyed, az most része-e a gyakorlatának, vagy sem.



A rektor úgy véli, az amerikai edző volt a legtöbb információ birtokában ahhoz, hogy azonnal cselekedjen. Utólag kiderült, hogy Anita Alvareznek korábban volt már ilyen rosszulléte, így lehetséges, hogy az edző most is erre számított. "Különböző típusú sportolók vannak, egyesek jól viselik, hogy az oxigén és a szén-dioxid mennyisége ilyen módon váltakozik. De vannak erre érzékenyebbek, ő közéjük tartozik. Valószínűleg neki nem ez a sport való" - tette hozzá Merkely Béla.