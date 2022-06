Sport

Vizes vb 2022 - Győzelemmel rajtolt a magyar férfi vízilabda-válogatott

Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd

A magyar férfi vízilabda-válogatott győzelemmel mutatkozott be a hazai rendezésű világbajnokságon, mivel kedden 12-8-ra verte a montenegróiak legjobbjait.



Férfi vízilabdatorna, csoportkör, 1. forduló, A csoport:

Magyarország-Montenegró 12-8 (3-3, 3-1, 3-2, 3-2)

gólszerzők: Zalánki 4, Vámos, Jansik 2-2, Pohl, Varga, Angyal, Burián 1-1, illetve Petkovic 4, Banicevic, Radovic, Averka, Mrsic 1-1



Magyarország:

Vogel Soma - Vámos Márton, Mezei Tamás, Angyal Dániel, Varga Dénes, Pohl Zoltán, Jansik Szilárd, csere: Lévai Márton (kapus), Zalánki Gergő, Manhercz Krisztián, Burián Gergő, Hárai Balázs, Nagy Ádám



Az A csoport kedd esti rangadóján a magyar válogatott számított esélyesnek, egyfelől azért, mert a montenegróiaknál a tokiói olimpiát követően jelentősen átalakult a keret, másfelől Märcz Tamás szövetségi kapitány olimpiai bronzérmes alakulata a legutóbbi világliga-sorozat csoportkörében két alkalommal is öt góllal verte első budapesti vb-ellenfelét.



A Hajós uszoda nagymedencéjében - telt házat jelentő hatezer lelkes szurkoló előtt - Vámos Márton szerzett vezetést, Pohl Zoltán alakította 2-1-re az állást, majd Zalánki Gergő balkeze villant, de erre is volt válasz (3-3).



A második negyed elrontott montenegrói büntetővel indult, kevéssel később azonban már bevették a magyar kaput (3-4). Jansik Szilárd látványos húzással egyenlített, Zalánki révén pedig újfent "hazakerült" a vezetés, sőt harmadik védhetetlen lövésével már 6-4 volt "ide".



A harmadik játékrész első felét kihagyott helyzetek jellemezték mindkét oldalon, míg nem jött Varga Dénes, akinek parádés ejtését - hosszas videózás után - gólnak ítélték. Röviddel később pedig Vámos baljából talált utat a hálóba a labda (8-4). A kilencedik magyar találatra sem kellett sokat várni: Jansik távoli parádés ejtése ért célt. A délszlávok a negyed hajrájában tudtak közelebb zárkózni (9-6).



A befejező nyolc perc újabb montenegrói emberelőnyös góllal kezdődött (9-7), ám mielőtt vérszemet kapott volna az ellenfél, Zalánki nagyszerű lövéssel alakította ismét megnyugtatóvá a különbséget (10-7). Angyal Dániel gólja után pedig a világbajnoki újonc Burián Gergely is betalált, így 12-8-as magabiztos győzelemmel kezdte vb-szereplését a magyar csapat.



A válogatott csütörtökön a brazilokkal, szombaton a georgiaiakkal játszik 21 órától a Margitszigeten.



A mérkőzés legjobbjának járó, Benedek Tiborról elnevezett különdíjat a 19 lövésből 11-et hárító Vogel Soma kapta.

Märcz Tamás szövetségi kapitány a találkozót követően elmondta, tisztában volt azzal, hogy még nem lesz a legjobb formában a gárda, sok apró hibát elkövettek a játékosok, és többször nem reagáltak kellőképpen gyorsan egy-egy szituációra. "Gyorsabb lett a játékvezetés is, erre oda kell figyelnünk, hogy ne kapjunk könnyű dolgokat, fel kell vennünk a ritmust. Ugyanakkor ez a montenegrói válogatott még így átalakulva is egy nagyon jó kis csapat, sok mindent elő kellett vennünk ahhoz, hogy ma legyőzzük. Elégedett vagyok, bízom a csapatban, szépen fogunk előre lépkedni a következő napokban" - nyilatkozta a szakember.



A négygólos Zalánki Gergő arról beszélt, milyen fantasztikus érzés volt újra hazai közönség előtt medencébe ugrani, a szurkolók pedig ezúttal sem hagyták cserben a csapatot.



"Nincs még jó formában a csapat, hullámzó volt a teljesítményünk, ez pedig egy erősebb válogatott ellen nem működhet. Sok apró hibát követtünk el, de a negyeddöntőig még jó néhány napunk van, a következő két könnyebb meccsen gyakorolhatunk, de elsősorban egymás között kell tisztáznunk a dolgokat" fogalmazott a Pro Reccóval Bajnokok Ligája-győztes balkezes klasszis.