Sport

Vizes vb 2022 - Orbán Viktor a FINA elnökével tárgyalt

Fotó: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán

Orbán Viktor miniszterelnök pénteken a Karmelita kolostorban fogadta Huszain al-Muszallamot, a vizes sportok nemzetközi szövetsége (FINA) elnökét, aki a magyarországi rendezésű vizes világbajnokságra érkezett Budapestre - tájékoztatta az MTI-t Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke.



Februárban jelentették be, hogy a japán Fukuoka visszalépése után Budapest ad otthont a 2022-es vizes világbajnokságnak. A FINA korábbi közleménye szerint Orbán Viktor magyar miniszterelnök és Huszain al-Muszallam FINA-elnök állapodott meg a vb-ről. A világbajnokságnak június 18. és július 3. között ad otthont a magyar főváros, 2017 után másodszor. A nemzetközi szövetség a budapesti vb-ről hozott döntését azzal indokolta, hogy ezzel a sportolók lehetőséget kapnak arra, hogy idén nyáron is egy világméretű eseményen szerepeljenek.



"Roppant szerencsések vagyunk, hogy olyan házigazdáink vannak, akik osztják a vizes sportok iránti szenvedélyünket, és megvan bennük az akarat, a képesség és a rugalmasság ahhoz, hogy megrendezzék a FINA legbecsesebb eseményét"- idézte a közlemény a FINA vezetőjét.



A két hétig tartó sporteseménynek Budapest három vidéki nagyvárossal, Szegeddel, Debrecennel és Sopronnal közösen ad otthont. A mintegy 2300 sportoló öt sportágban, több helyszínen mutathatja meg, mire képes, köztük a margitszigeti Hajós Alfréd Nemzeti Sportuszoda és a Duna Aréna medencéiben, valamint a Lupa tavon is.