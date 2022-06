Siker

Paraúszó-vb - Magyar arany és ezüst Madeirán

A viadal már vasárnap elkezdődött, de a magyarok csak hétfőn mutatkoztak be, nem is akárhogyan.



A tavaly, Tokióban paralimpiai bajnoki címet szerzett Konkoly Zsófia hatalmasat úszott az SM9-es kategória 200 méter vegyes döntőjében, nagyot küzdött a világbajnoki címért, amelyet végül sikerült is megszereznie. Ugyanebben a számban, az SM10-es kategóriában az ugyancsak paralimpiai bajnok Pap Bianka a holland Lisa Kruger mögött a második helyen ért célba.



A vb honlapja szerint rajtuk kívül még két magyar úszhatott döntőt hétfőn: Szabady Ádám (S7) hetedik lett 400 gyorson, Száraz Evelin (S6) pedig nyolcadikként zárt 100 gyorson.