Angol-magyar

Rossi: válogatott mezben minden fájdalomnak el kell tűnnie

Anglia várhatóan nem változtat jelentős mértékben a saját játékán, miután nemcsak Budapesten, hanem az elmúlt egy hétben a németek és az olaszok ellen is "megmutatta valódi erejét". 2022.06.14 07:37 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Marco Rossi, az angolok elleni, keddi Nemzetek Ligája-mérkőzésre készülő magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya szerint annak a játékosnak, aki magára húzhatja a nemzeti együttes mezét, a pályára lépés pillanatától el kell felejtenie minden fájdalmat és gondot.



"Ez lesz a negyedik tétmérkőzésünk tíz napon belül, és ilyesmi soha korábban nem fordult még elő velünk. Nagy a terhelés, de az elmúlt két napban kipihenték magukat a játékosaink és volt lehetőségük regenerálódni" - nyilatkozta az 57 éves olasz szakember a találkozónak otthont adó wolverhamptoni Molineux Stadionban tartott hétfő esti sajtótájékoztatóján. "Amikor egy futballista válogatott mezben kifut a pályára, akkor el kell tűnnie minden problémának, fájdalomnak" - tette hozzá.



Rossi úgy fogalmazott, Anglia várhatóan nem változtat jelentős mértékben a saját játékán, miután nemcsak Budapesten, hanem az elmúlt egy hétben a németek és az olaszok ellen is "megmutatta valódi erejét".



"Ez a világ egyik legerősebb válogatottja, ráadásul van lehetőségük rotálni az egyes posztokon annyit, amennyit mi nem tudunk, mert nem ugyanolyan minőséget képviselnek az azonos posztokra behívott játékosaink" - jelentette ki a kapitány, aki angol újságírói kérdésre válaszolva kiemelte, a szigetországban született és nevelkedett Styles Callum számára különleges mérkőzés lesz a keddi, mert a magyar válogatott tagjaként lesz jelen az angolok elleni, angliai összecsapáson.



A kezdőcsapat összeállítását firtató kérdésre válaszolva Rossi hangsúlyozta, mindig minden döntésének megvan az oka és a háttere, minden egyes játékosával jó a kapcsolata, de soha nem az alapján állítja össze az együttest, hogy ő személy szerint kit kedvel, és kit nem.



"Elfogadom, hogy sokan nem szakértők, és nem értik, hogy például Szalai Ádám miért kap lehetőséget mindig a kezdőben. Annyit mondhatok, hogy a legutóbbi mérkőzésünkön kiválóan végrehajtotta a feladatait és egy statisztikai adat: többet futott, mint a középpályásaink. Mindemelett ő csapatkapitányként is nagyon fontos a számunkra" - fogalmazott az olasz tréner.



Nagy Ádám, a válogatott védekező középpályása úgy vélte, az angolok "győzelmi kényszerben" lépnek pályára kedden, és folyamatosan nagy nyomás alatt tartják majd a magyar védelmet, mert hamar gólt akarnak szerezni.



"Mi is láttuk és éreztük, hogy az elmúlt három meccsen hol voltunk sebezhetők, hol voltak gondok a védekezésünkben, ami a mai futballban már a támadóknál kezdődik" - mondta az olasz másodosztályú Pisa légiósa. Hozzátette: "az angolok biztosan kielemezték az olaszok és németek elleni összecsapásainkat, de bízom benne, hogy az azokon elkövetett hibáinkat ezúttal ki tudjuk javítani".



Nagy kiemelte, a telki edzőközpontban olyan körülmények között készülhetnek, ami a világelithez tartozik, ezért az elmúlt két napban is minden lehetőség adott volt a regenerálódásra.

"Többeknek ez már a negyedik meccse lesz alig másfél hét alatt, így biztos, hogy plusz energiát is kell mozgósítani, de érezzük, hogy egy ország áll mögöttünk, úgyhogy biztos vagyok benne, hogy jó párharcot vívunk majd az angolokkal kitűnő hangulatban" - vélekedett a középpályás.



Az Anglia-Magyarország összecsapás 20.45 órakor kezdődik kedden a francia Clément Turpin sípjelére.



A magyar válogatott várható kezdőcsapata az MTI szerint:

Dibusz Dénes - Lang Ádám, Willi Orbán, Szalai Attila - Fiola Attila, Nagy Ádám, Schäfer András, Nagy Zsolt - Sallai Roland, Szoboszlai Dominik - Szalai Ádám