Angol-magyar - Southgate: a legfőbb cél a győzelem

Legfőbb célként a mérkőzés megnyerését nevezte meg Gareth Southgate, a magyarok elleni keddi Nemzetek Ligája-találkozóra készülő angol labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya a hétfői sajtótájékoztatón.



Délelőtt a szakvezető másfél órás edzést vezényelt tanítványainak a Wolverhampton impozáns edzőközpontjában, amely a klub korábbi tulajdonosának és elnökének, Sir Jack Hayward angol üzletembernek a nevét viseli. A tréning első 15 perce nyilvános volt a sajtó számára, így nagyjából 40, zömében angol fotós és újságíró követte figyelemmel.



Az edzés elején Jordan Pickford kapus egy védést követően a bal kézfejét fájlalta, segítséget is kért az orvosi stábtól, de egyelőre nem lehet tudni, hogy mennyire komoly a sérülése.



"Mindenki részt tudott venni a tréningen, és ahogy az ilyenkor lenni szokott, mindenkinek van néhány kisebb-nagyobb gondja, de azt később látjuk meg, hogy ezek közül van-e olyan, amelyikkel komolyabban kell foglalkoznunk" - nyilatkozott Southgate, aki a pozitív koronavírustesztje után mostanra a keretbe visszatérő Phil Fodenről azt mondta, a szakmai stábnak még meg kell vizsgálnia, hogy bevethető-e és milyen teljesítményre lehet képes a Manchester City szélsője.



"Ebben a Nemzetek Ligája-szakaszban számos különböző célunk volt a csapattal, ezeknek a megvalósítása változatlanul zajlik, de természetesen a fő cél, hogy megnyerjük a kedd esti mérkőzést" - jelentette ki az angol kapitány, aki kifejezte örömét azért, mert a wolverhamptoni Molineux Stadionban már szurkolók előtt játszhatnak majd, és kiemelte, úgy látta, a városban is sokan várják a találkozót.

"Ez fantasztikus és izgalmas dolog, de a magyar válogatott nagyon jó csapat, más együttesek is szenvedtek ellene, ezért most sem lesz könnyű dolgunk. A játékosaim ugyanakkor nagyon motiváltak, napról napra azért edzenek, hogy még jobban tudjanak teljesíteni, reméljük, ez kedd este kifizetődik" - nyilatkozta Southgate.



Harry Kane, a Tottenham Hotspur válogatott csatára hangsúlyozta, a legfontosabb az, hogy megfelelő mentalitással közelítsék meg a meccset, és mindenképpen gólt tudjanak szerezni.



"Támadóként a társaim is tőlem várják a gólokat, ahogyan én is magamtól, de ezt élvezem, és ha egy-egy meccsen mégsem tudom góllal segíteni az együttest, akkor minden más megmozdulásommal azon vagyok, hogy támogatni tudjam a válogatottat" - jelentette ki a Nemzetek Ligája A divíziójának 3. csoportjában két ponttal egyelőre sereghajtó angolok csapatkapitánya.



Az Anglia-Magyarország mérkőzésen kedden - magyar idő szerint - 20.45 órakor kezdődik Wolverhamptonban.