Forbes: LeBron James aktív játékosként az első NBA-milliárdos

2022.06.03 23:30 MTI

Az NBA egyik legnagyobb sztárjaként számon tartott 37 éves kosaras csak az elmúlt egy évben több mint 121 millió dollárt keresett.

A Los Angeles Lakers világklasszisa, LeBron James lett az első milliárdos az észak-amerikai kosárlabda-bajnokság (NBA) jelenlegi játékosai közül a Forbes magazin számításai szerint.



Az NBA egyik legnagyobb sztárjaként számon tartott 37 éves kosaras csak az elmúlt egy évben több mint 121 millió dollárt keresett, és már hivatalosan is átlépte az egymilliárdos határt. Vagyonát nem csupán játékosként szerezte a 206 centiméterre nőtt sportoló - aki az NBA 18-szoros All-Star-válogatottja, négyszeres bajnoka, amellett a válogatottal kétszeres olimpiai aranyérmes is -, hanem főképpen sikeres befektetései révén.



A Forbes szerint bevételeinek csaknem harmadát (385 millió dollár) teszi ki a közel két évtized alatt három különböző NBA-csapattól kapott fizetése, míg a pályán kívül a 900 milliót is meghaladja az a pénz, amely reklámszerződésekből, támogatásokból, különböző üzleti vállalkozásokból folyt be neki.



Az NBA-ből rajta kívül még egy korábbi legendás kosaras, Michael Jordan került fel a milliárdosok listájára, ő azonban több mint egy évtizeddel visszavonulása után, 2014-ben jutott el a tíz számjegyű dollárbevételig.